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Alarmas encendidas en Argentina y Brasil por lesiones de sus figuras en el Mundial 2026

Las selecciones sudamericanas padecen con el presente de algunos jugadores de cara al resto del desarrollo de la cita planetaria.

Carlos Madariaga

Alarmas encendidas en Argentina y Brasil por lesiones de sus figuras en el Mundial 2026

Alarmas encendidas en Argentina y Brasil por lesiones de sus figuras en el Mundial 2026 / Agencia Getty

En pleno desarrollo de la fase de grupos del Mundial 2026, algunas selecciones se complican respecto al armado de plantel, cuestión que por estas horas se centra en Sudamérica.

Por un lado, está Argentina, que de cara a su segundo partido en la cita planetaria, el lunes contra Austria en Dallas, ya tiene una baja.

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Se trata del lateral Gonzalo Montiel, que volvió a presentar complicaciones en el cuádriceps de su pierna derecha, zona de la cual se resintió en el debut contra Argelia, donde sólo jugó el primer tiempo.

Todo indica que el zaguero del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, será quien lo reemplace en Dallas.

En tanto, quienes ya jugaron su segundo cotejo, como Brasil, también sufren en la proyección de la participación en el Mundial 2026.

Esto pues, tras apenas jugar 40 minutos en el triunfo sobre Haití ayer viernes, la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que Raphinha tiene una lesión en el músculo posterior del muslo derecho.

Ante esto, el jugador del Barcelona al menos se perderá el choque contra Escocia del próximo miércoles 24 y, de momento, no han querido determinar su salida de la concentración del Scratch.

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