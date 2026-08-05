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Empresa suspende a gerente general preso por retener y perseguir con un arma a niños que jugaban al “rin-raja”

La firma también reafirmó su compromiso con la protección de la infancia y manifestó su rechazo a toda forma de violencia.

Javiera Rivera

Empresa suspende a gerente general preso por retener y perseguir con un arma a niños que jugaban al “rin-raja”

Empresa suspende a gerente general preso por retener y perseguir con un arma a niños que jugaban al “rin-raja” / Kashin Sergey Alekseevich

La empresa Restomarket informó la suspensión de su gerente general, tras ser formalizado por perseguir con un arma de fuego a un grupo de adolescentes que realizaba el juego del “rin-raja” en Vitacura, en la Región Metropolitana.

La medida fue comunicada este miércoles mediante una declaración pública. En ella, la compañía señaló que decidió apartar al ejecutivo de todas sus funciones mientras avanza la investigación judicial.

Tan pronto conocimos la gravedad de los hechos, la compañía decidió suspender al ejecutivo de todas sus funciones, mientras se desarrolla la investigación judicial correspondiente”, indicó Restomarket.

Asimismo, la empresa aclaró que el imputado no tiene participación societaria en la firma ni en otras compañías relacionadas y que su vínculo correspondía únicamente al cargo de gerente general.

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Además, reafirmó su compromiso con la protección de la infancia y rechazó toda forma de violencia.

Según la investigación, el 10 de julio el imputado salió de su domicilio en una camioneta y con un arma de fuego para perseguir a un grupo de adolescentes que había tocado el timbre de su casa y escapado.

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre alcanzó a uno de los jóvenes, lo obligó a subir al vehículo y luego continuó persiguiendo al resto del grupo. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

Finalmente, el ejecutivo permanece en prisión preventiva tras ser formalizado por los delitos de sustracción de menores, lesiones menos graves y amenazas.

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