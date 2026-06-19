Alemania - Costa de Marfil: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan en gran forma al encuentro tras haber debutado con victorias en sus respectivos estrenos en la cita planetaria.

El conjunto europeo, dirigido por Julian Nagelsmann, debutó con una contundente goleada por 7-1 sobre Cabo Verde, por lo que busca encadenar un nuevo triunfo que le permita asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Por su parte, el combinado africano, bajo la dirección técnica de Emerse Faé, inició su camino con un agónico triunfo por 1-0 ante Ecuador. Ahora, intentará dar un nuevo golpe frente a los tetracampeones del mundo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alemania vs. Costa de Marfil en el Mundial 2026?

El partido entre Alemania y Costa de Marfil está programado para este sábado 20 de junio a las 16:00 horas de Chile. El compromiso se juega en el BMO Field, estadio ubicado en la ciudad de Toronto, Canadá.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Alemania y Costa de Marfil?

En Chile, el duelo entre Alemania y Costa de Marfil será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión. Además, podrá verse por la señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO y DAZN. Además, podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.