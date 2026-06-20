Curazao suma su primer punto en una Copa del Mundo y deja a Ecuador al borde de la eliminación / Anadolu

Ecuador mostró una increíble incapacidad ofensiva en su segundo partido por la fase de grupos del Mundial 2026 y terminó lamentando un inesperado empate 0-0 con Curazao en Kansas.

Considerando la necesidad de ganar que tenían los del “Guayas”, el nerviosismo cundió en el elenco de Sebastián Beccacece.

De hecho, al margen de un mano a mano que Enner Valencia dilapidó ante el arquero Eloy Room, quien juega en el ascenso del fútbol de Estados Unidos, el cuadro centroamericano dispuso de chances claras en los primeros 20 minutos de juego.

GRAN ATAJADA DE ROOM... ¡Y TREMENDO PELOTAZO AL FONDO! 💥



🥴 Accidentado comienzo de partido en Kansas. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZqhqYOdmck — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Aunque Ecuador fue local en Kansas, lo cierto es que la presión fue complicando más a un elenco sudamericano que intentó desde fuera del área con disparos de Moisés Caicedo.

Hernán Galíndez mantuvo a los del Guayas en partido cuando, al minuto 59, el exportero de la U de Chile contuvo tres intentos de Curazao.

¡¡GALÍNDEZ SALVÓ A ECUADOR EN 3 OCASIONES!! 🔥



Curazao tuvo varias ocasiones en la misma jugada, pero el arquero de la Tri dijo presente. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ITRh9kX3nn — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Tras ello, la balanza del partido se inclinó definitivamente en favor de Ecuador, pero que siguió mostrando su impericia en ataque.

Todo fundamentado por la espectacular actuación de Room, que sacó al menos tres chances claras entre el minuto 60 y 80 de juego.

¡QUÉ MANERA DE SACAR PELOTAS ROOM! 😱🔥



Valencia cabeceó con toda su fuerza, pero el arquero de Curazao se anticipó y evitó la apertura del marcador. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/0FlP3tmIC3 — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

Si no era Room, también Ecuador tuvo mala fortuna, como cuando Ángelo Preciado, al intentar un centro, terminó estrellando la pelota en el horizontal.

Ecuador acumuló 26 tiros, pero no pudo romper el cerco y el 0-0 los deja al borde de la eliminación, pues deben ganarle a Alemania y esperar que Costa de Marfil caiga con Curazao para terminar segundos.