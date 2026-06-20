;

VIDEOS. Curazao suma su primer punto en una Copa del Mundo y deja a Ecuador al borde de la eliminación

El elenco de Sebastián Beccacece fue incapaz de imponerse ante el elenco centroamericano, con lo que ya no dependen de sí mismos para seguir en carrera.

Carlos Madariaga

Curazao suma su primer punto en una Copa del Mundo y deja a Ecuador al borde de la eliminación

Curazao suma su primer punto en una Copa del Mundo y deja a Ecuador al borde de la eliminación / Anadolu

Ecuador mostró una increíble incapacidad ofensiva en su segundo partido por la fase de grupos del Mundial 2026 y terminó lamentando un inesperado empate 0-0 con Curazao en Kansas.

Considerando la necesidad de ganar que tenían los del “Guayas”, el nerviosismo cundió en el elenco de Sebastián Beccacece.

Revisa también:

ADN

De hecho, al margen de un mano a mano que Enner Valencia dilapidó ante el arquero Eloy Room, quien juega en el ascenso del fútbol de Estados Unidos, el cuadro centroamericano dispuso de chances claras en los primeros 20 minutos de juego.

Aunque Ecuador fue local en Kansas, lo cierto es que la presión fue complicando más a un elenco sudamericano que intentó desde fuera del área con disparos de Moisés Caicedo.

Hernán Galíndez mantuvo a los del Guayas en partido cuando, al minuto 59, el exportero de la U de Chile contuvo tres intentos de Curazao.

Tras ello, la balanza del partido se inclinó definitivamente en favor de Ecuador, pero que siguió mostrando su impericia en ataque.

Todo fundamentado por la espectacular actuación de Room, que sacó al menos tres chances claras entre el minuto 60 y 80 de juego.

Si no era Room, también Ecuador tuvo mala fortuna, como cuando Ángelo Preciado, al intentar un centro, terminó estrellando la pelota en el horizontal.

Ecuador acumuló 26 tiros, pero no pudo romper el cerco y el 0-0 los deja al borde de la eliminación, pues deben ganarle a Alemania y esperar que Costa de Marfil caiga con Curazao para terminar segundos.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad