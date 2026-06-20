Cencosud inaugura segundo supermercado “low cost” en la región Metropolitana: ¿Dónde se ubicará?

El mes pasado, Cencosud lanzó una nueva marca de supermercados, la cual se caracteriza por ofrecer precios con descuentos: se trata de Supermercados Don Salva.

Tras la apertura de la primera sucursal del recito en Chile, ahora el holding de los Paulmann sumará una segunda sucursal en la capital.

En concreto, la segunda tienda supermercadista de ahorro del conglomerado se ubicará en la intersección de las Calles Portugal y Marín, en la comuna de Santiago , según informó The Clinic.

Así opera Supermercados Don Salva

Desde Cencosud señalan que la tienda opera bajo un modelo “simple y eficiente”, ofreciendo precios convenientes de manera permanente.

El recinto cuenta con un espacio de menos de 200 metros cuadrados, en los que se consideran categorías de: hogar, abarrotes, panadería, perfumería, botillería, perecibles, entre otros productos esenciales.

Por otro lado, desde el holding afirmaron que la inauguración de la segunda sucursal de Supermercados Don Salva forman parte de un plan de crecimiento de la marca.

Eso último, se debe a que la empresa contempla la apertura de nuevos locales durante este año en el centro de Santiago y en otros puntos de la capital.

“Con este nuevo paso seguimos fortaleciendo nuestra estrategia multiformato, acercando una alternativa conveniente y accesible a más personas, siempre con el compromiso de entregar la mejor experiencia de compra para las familias”, explicó el gerente general de la División Supermercados de Cencosud en Chile, Cristián Siegmund.