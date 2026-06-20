Emiten aviso por probables tormentas eléctricas en Chile: estas serán las tres regiones afectadas / Luis Fonseca

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en tres regiones del país.

De acuerdo a lo publicado por el organismo, el fenómeno se producirá durante este fin de semana, a partir de la tarde de este sábado 20 de junio hasta la mañana del domingo 21 de junio.

Las tormentas eléctricas se producirían debido a una condición sinóptica de “inestabilidad atmosférica”, detalló la DMC.

¿Cuáles son las regiones afectadas?

En concreto, las zonas que se verán afectadas por probables tormentas eléctricas son: la región del Maule, la región de Ñuble y la región de Biobío.

A continuación, el detalle:

Región del Maule: Valle, precordillera y cordillera.

Valle, precordillera y cordillera. Región de Ñuble: Valle, precordillera y cordillera.

Valle, precordillera y cordillera. Región de Biobío: Litoral, cordillera costa, valle y cordillera.

Eso sí, según el pronóstico, las tormentas eléctricas en la región del Maule se desarrollarían solamente durante la jornada del domingo.