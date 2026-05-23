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Cencosud inaugura nuevo supermercado con descuentos en la región Metropolitana: ¿Dónde queda la primera sucursal?

Desde el holding planean una expansión del local en las principales comunas de la capital.

Sebastián Escares

Cencosud inaugura nuevo supermercado con descuentos en la región Metropolitana: ¿Dónde queda la primera sucursal?

Esta semana, se dio a conocer que Cencosud lanzó su nueva marca de supermercados, la cual está caracterizada por ofrecer precios con descuentos.

Se trata de Supermercados Don Salva, la nueva apuesta del holding que busca “incorporar un formato que responda a nuevas necesidades de los consumidores”, expuso la empresa, según reportó La Tercera.

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La primera sucursal del supermercado ya fue inaugurada y se encuentra ubicada dentro de la región Metropolitana.

Así es el nuevo supermercado con descuentos de Cencosud

Según lo expuesto en el medio antes citado, la familia Paulmann señaló que “Don salva opera bajo un modelo simple y altamente eficiente, que permite ofrecer los mejores precios sin necesidad de compras en grandes volúmenes”.

“Las dinámicas de consumo están evolucionando rápidamente y en Cencosud buscamos estar atentos a las nuevas necesidades de nuestros clientes”, sostuvo el gerente general de la División Supermercados de Cencosud en Chile, Cristián Siegmund, al citado medio.

El recinto cuenta con locales de alrededor de 180 metros cuadrados de superficie, con productos de abarrotes, panadería, perfumería, botillería, perecibles y otros productos esenciales.

La primera sucursal de Supermercados Don Salva se ubica en la calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago, en la región Metropolitana.

Desde la empresa aseguran que la apuesta es poder llegar a las principales comunas de la región Metropolitana en un plazo de cerca de un año.

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