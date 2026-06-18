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Bono Logro Escolar 2026: consulta con tu RUT si te corresponde el pago y cuáles son los montos del beneficio

El aporte no requiere postulación, ya que se entrega de forma automática a quienes cumplen con los requisitos. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Bono Logro Escolar 2026: consulta con tu RUT si te corresponde el pago y cuáles son los montos del beneficio

El Bono Logro Escolar 2026 es uno de los beneficios estatales destinados a estudiantes que destacan por su rendimiento académico y que pertenecen a familias vulnerables del país.

Este aporte forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y no requiere postulación, ya que se entrega automáticamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el Estado.

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El beneficio está dirigido a estudiantes menores de 24 años, que cursen entre quinto básico y cuarto medio, y que formen parte del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción o grupo de egreso.

Además, los alumnos deben pertenecer a familias ubicadas dentro del 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, y haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación.

El pago se divide en dos tramos. Quienes estén dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción recibirán $85.057. En tanto, los estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento accederán a $51.036.

Consulta con tu RUT si te corresponde el beneficio

Desde el Estado recalcan que este bono es compatible con otras transferencias y subsidios, por lo que el pago podría aparecer fusionado con otros aportes del grupo familiar.

Para consultar si una persona es beneficiaria, se debe ingresar al sitio del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (disponible aquí) y escribir el RUT del alumno, alumna o de la persona que cobra los bonos del Subsistema Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar.

Luego, se debe ingresar la fecha de nacimiento y acceder al sistema. También es posible realizar la consulta utilizando ClaveÚnica.

Es importante considerar que aparecer dentro del 40% más vulnerable en la cartola del Registro Social de Hogares no significa necesariamente cumplir con el requisito del 30% más vulnerable exigido para este beneficio.

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