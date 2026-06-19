;

VIDEOS. Cunha y Vinicius le entregan a Brasil su primera victoria en el Mundial 2026

El elenco de Carlo Ancelotti consiguió su primer triunfo en la Copa del Mundo y alcanzó el liderato del Grupo C.

Lucas San Martín

(Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

(Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Brasil venció por 3 a 0 a Haití y obtuvo su primer triunfo en el Mundial 2026. Matheus Cunha y Vinicius Jr., anotaron para el pentacampeón y se ubican en el primer lugar del Grupo C.

En el primer tiempo, el equipo de Carlo Ancelotti fue totalmente superior a un elenco haitiano que no pudo aguantar el poderío ofensivo brasileño.

Con apenas 12 minutos de diferencia, Matheus Cunha anotó un doblete aprovechando la fragilidad defensiva el elenco centroamericano. Luego, sobre el final del primer tiempo, Vinicius apareció solo por la banda izquierda y definió de gran manera para convertir el tercero.

Más información

ADN

Sin embargo, lo único negativo para Ancelotti en los primeros 45 minutos, es que Raphinha tuvo que salir a los 40′ ya que sintió molestias físicas. El atacante del Barcelona, fue reemplazado por Rayan.

Luego, en el segundo tiempo, Brasil sacó el pie del acelerador y Haití esto lo aprovechó para salir a buscar un descuento en el partido.

Pese a generarse ocasiones de gol y complicar a la defensa de la “Scratch”, los centroamericanos no tuvieron la precisión suficiente para convertir una anotación y finalmente, los cariocas se quedaron con el tres puntos.

Revisa los goles de Brasil ante Haití por el Mundial 2026

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad