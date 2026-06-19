Brasil venció por 3 a 0 a Haití y obtuvo su primer triunfo en el Mundial 2026. Matheus Cunha y Vinicius Jr., anotaron para el pentacampeón y se ubican en el primer lugar del Grupo C.

En el primer tiempo, el equipo de Carlo Ancelotti fue totalmente superior a un elenco haitiano que no pudo aguantar el poderío ofensivo brasileño.

Con apenas 12 minutos de diferencia, Matheus Cunha anotó un doblete aprovechando la fragilidad defensiva el elenco centroamericano. Luego, sobre el final del primer tiempo, Vinicius apareció solo por la banda izquierda y definió de gran manera para convertir el tercero.

Sin embargo, lo único negativo para Ancelotti en los primeros 45 minutos, es que Raphinha tuvo que salir a los 40′ ya que sintió molestias físicas. El atacante del Barcelona, fue reemplazado por Rayan.

Luego, en el segundo tiempo, Brasil sacó el pie del acelerador y Haití esto lo aprovechó para salir a buscar un descuento en el partido.

Pese a generarse ocasiones de gol y complicar a la defensa de la “Scratch”, los centroamericanos no tuvieron la precisión suficiente para convertir una anotación y finalmente, los cariocas se quedaron con el tres puntos.

Revisa los goles de Brasil ante Haití por el Mundial 2026

¡GOL DE BRASIL!



Matheus Cunha puso el 1-0 de la Canarinha frente a Haití. pic.twitter.com/ziyC4k90vm — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026

¡GOLAZO DE BRASIL!



Matheus Cunha se escapó y selló el 2-0 ante Haití. pic.twitter.com/MktN9xek0e — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026