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La UC lanza importante advertencia a sus hinchas por ofertas de viajes para el duelo ante Estudiantes por Copa Libertadores

El club hizo un llamado a sus seguidores para evitar caer en ofertas no autorizadas que circulan en redes sociales.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

A través de un comunicado, Universidad Católica realizó una advertencia a sus hinchas por el hecho de que en redes sociales se están ofreciendo paquetes de viaje con entradas incluidas para el partido de ida contra Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Desde la UC señalaron que estas ofertas “no cuentan con la autorización ni respaldo de nuestra institución”. Además, el club hizo un llamado “a no confiar en agencias o personas naturales que actualmente están ofertando programas para este partido”.

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“La información oficial, respecto de programas de viaje oficiales para acompañar al equipo, será difundida oportunamente y en coordinación con agencias de turismo de reconocido prestigio y validadas por Cruzados”, agregaron.

Por último, el club indicó que “a través de nuestros canales oficiales comunicaremos oportunamente la venta de tickets, fechas de venta y valores para los hinchas de Universidad Católica, según lo determine el equipo anfitrión Estudiantes de La Plata”.

El duelo de ida entre Estudiantes y la UC se jugará el próximo 11 de julio, en Argentina, mientras que la revancha se disputará el 18 del mismo mes, en Santiago.

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