Sampaoli remece el mercado y viene por una figura de la U: primeros sondeos

Universidad de Chile cerró la primera rueda de la Liga de Primera 2026 con una valiosa victoria por 2-0 ante O’Higgins en el Estadio Nacional, resultado que le permitió escalar al tercer lugar de la tabla y quedar a 12 puntos del líder Colo Colo.

Con la mirada puesta en el segundo semestre, el cuadro azul ya trabaja en la búsqueda de refuerzos para potenciar su plantel. Sin embargo, también podría perder a una de sus principales figuras, que es pretendida por un viejo conocido de la U: Jorge Sampaoli.

Según informó el periodista argentino Germán García Grova, experto en mercado de pases, Talleres de Córdoba preguntó por las condiciones de Lucas Barrera para una eventual negociación por su fichaje.

“El futbolista es del gusto de Jorge Sampaoli”, afirmó el comunicador sobre el interés por el joven mediocampista de 20 años, quien hizo su debut profesional durante la actual temporada y tiene contrato vigente con los azules hasta diciembre de 2028.

Barrera se ha convertido en una de las grandes revelaciones de Universidad de Chile en este 2026. Producto de la lesión de Marcelo Díaz y la constante suplencia de Lucas Romero, el volante trasandino se ganó un lugar en el once titular de Fernando Gago y se consolidó como una pieza clave en el mediocampo azul.

En la presente campaña, el oriundo de Neuquén registra 12 partidos jugados y dos asistencias. De esos encuentros, fue titular en ocho e ingresó desde la banca en los otros cuatro, repartidos entre la Liga de Primera y la Copa de la Liga.