Fernández Vial marca inédito precedente en el fútbol chileno y pone fin al contrato de concesión del club

La justicia entregó un inédito fallo en la historia del fútbol chileno ante la demanda interpuesta por la Corporación Club Deportivo Arturo Fernández Vial en contra de la sociedad anónima que rige los destinos del elenco penquista.

Esto luiego que el Primer Juzgado Civil de Concepción acogió la acción al constatar incumplimientos por parte de Fernández Vial SADP.

“Conforme a la prueba rendida por la misma demandante y que no fue cuestionada por la demandada, se encuentra acreditado que Fernández Vial SADP pagó en forma incompleta el precio de la concesión correspondiente a enero de 2024 e incumplió íntegramente los siguientes, hasta julio del mismo año, abonando posteriormente sumas parciales, sin enterar el precio pactado en el contrato”, se lee en parte del fallo zanjado por el magistrado Denis Oyarce.

La autoridad legal avaló la búsqueda de la Corporación Club Deportivo Arturo Fernández Vial, incluyendo las gestiones para jugar en ANFA, considerando que “las prohibiciones impuestas a la Corporación consistían en abstenerse de organizar, promover o participar en espectáculos deportivos profesionales y de desarrollar actividades que compitieran con el giro de la concesionaria en el ámbito del deporte profesional", con lo que, al descender desde la Segunda División Profesional en 2024, “cesó la actividad deportiva profesional que constituía el presupuesto fáctico y jurídico sobre el cual las partes estructuraron la concesión”.

Considerando lo anterior, Fernández Vial SADP es condenado a pagar $22.209.500 por el incumplimiento del contrato de concesión “más las que se devenguen durante la tramitación del juicio y hasta que la sentencia definitiva se encuentre firme y ejecutoriada, por la suma de $1.200.000 mensuales, reajustada de conformidad a la variación porcentual experimentada por el índice de precios al consumidor”.

Así las cosas, la sociedad anónima tiene 15 días para restituir a la Corporación Club Deportivo Arturo Fernández Vial los bienes, derechos y activos entregados en concesión desde el 31 de enero de 2018, lo que implica que es el primer club en poner término a un contrato de este tipo mediante la vía judicial en Chile.