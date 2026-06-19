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U de Chile define prioridades para el mercado de fichajes y plazos para el regreso de Octavio Rivero

Según información de ADN Deportes, también se resolvió la salida de Felipe Salomoni.

Carlos Madariaga

Rocío Ayala

U de Chile define prioridades para el mercado de fichajes y plazos para el regreso de Octavio Rivero

U de Chile define prioridades para el mercado de fichajes y plazos para el regreso de Octavio Rivero / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En Universidad de Chile, la urgencia y prioridad está en torno al presente de Fernando Gago tras sufrir problemas cardíacos la madrugada de este viernes.

“Vamos a dejar a Fernando descansar. Entré a la pieza y ya me estaba hablando del partido del domingo, de jugadores que estábamos viendo en conjunto, pero le dije que descansara”, recalcó el gerente deportivo de los azules, Manuel Mayo.

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“La comunicación oficial al plantel vino por cuenta de Fabricio Coloccini, les hicimos saber que estaba bien. Las ganas van a apurar a que vuelva rápido, pero hay que tomarlo con responsabilidad y calma”, recalcó el responsable de las decisiones deportivas en Azul Azul.

Así las cosas, habrá que esperar por la evolución médica de Fernando Gago como para tener resoluciones en torno al armado del club.

Eso sí, ya hay situaciones que están medianamente definidas en el corto plazo, al margen de lo que ocurra con el DT argentino.

Según información de ADN Deportes, Felipe Salomoni fue autorizado a dejar la U de Chile antes de finalizar su contrato el 30 de junio y ya se despidió del plantel.

Uno que espera ser más aporte en el segundo semestre es el lesionado Octavio Rivero, cuyos plazos de recuperación le permitirían estar en cancha en la primera fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026, a mediados de julio.

Todo al margen de la llegada de nuevos jugadores, aunque la prioridad en Azul Azul pasa por traer un extremo, para lo cual esperan y evalúan oportunidades que se puedan presentar en el mercado de fichajes.

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