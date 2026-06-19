Universidad de Chile debuta en la Copa Chile ante Santiago Wanderers: horario y quién transmite en vivo, online y por TV / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile debutará este fin de semana en la Copa Chile 2026. Los azules recibirán a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional en la tercera fecha del Grupo D.

El equipo dirigido por Fernando Gago, que lo más probable que no esté presente en la banca por el problema cardiovascular que sufrió en la madrugada de este viernes, tendrá la misión de sumar tres puntos para igualar a Unión San Felipe y a los caturros que tienen esa cantidad y están en el primer lugar.

Por su lado, Wanderers ha tenido un gran rendimiento en la Primera B, donde se ubican en el segundo lugar con 26 puntos, a tan solo tres unidades del puntero, Cobreloa. En la Copa Chile, el elenco de Francisco Palladino viene de disputar dos partidos ante San Felipe, en los cuales ganó uno y perdió otro.

¿Cuándo y a qué hora juega la Universidad de Chile ante Santiago Wanderers por la Copa Chile?

La U disputará su primer partido por la Copa Chile ante Santiago Wanderers este domingo 21 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

Este encuentro será válido por el Grupo D, el cual completan Unión San Felipe y Unión La Calera.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad de Chile y Santiago Wanderers por la Copa Chile?

El partido entre azules y caturros lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En cambio, para verlo por televisión, este duelo será transmitido exclusivamente por TNT Sports Premium. Mientras que en las plataformas de streaming, el partido estará disponible por HBO Max.