;

PREVIA. Universidad de Chile debuta en la Copa Chile ante Santiago Wanderers: horario y quién transmite en vivo, online y por TV

Los azules disputarán su primer partido en la Copa Chile ante Santiago Wanderers. Transmite ADN Deportes.

Lucas San Martín

Universidad de Chile debuta en la Copa Chile ante Santiago Wanderers: horario y quién transmite en vivo, online y por TV

Universidad de Chile debuta en la Copa Chile ante Santiago Wanderers: horario y quién transmite en vivo, online y por TV / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile debutará este fin de semana en la Copa Chile 2026. Los azules recibirán a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional en la tercera fecha del Grupo D.

El equipo dirigido por Fernando Gago, que lo más probable que no esté presente en la banca por el problema cardiovascular que sufrió en la madrugada de este viernes, tendrá la misión de sumar tres puntos para igualar a Unión San Felipe y a los caturros que tienen esa cantidad y están en el primer lugar.

Más información

ADN

Por su lado, Wanderers ha tenido un gran rendimiento en la Primera B, donde se ubican en el segundo lugar con 26 puntos, a tan solo tres unidades del puntero, Cobreloa. En la Copa Chile, el elenco de Francisco Palladino viene de disputar dos partidos ante San Felipe, en los cuales ganó uno y perdió otro.

¿Cuándo y a qué hora juega la Universidad de Chile ante Santiago Wanderers por la Copa Chile?

La U disputará su primer partido por la Copa Chile ante Santiago Wanderers este domingo 21 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Nacional.

Este encuentro será válido por el Grupo D, el cual completan Unión San Felipe y Unión La Calera.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Universidad de Chile y Santiago Wanderers por la Copa Chile?

El partido entre azules y caturros lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En cambio, para verlo por televisión, este duelo será transmitido exclusivamente por TNT Sports Premium. Mientras que en las plataformas de streaming, el partido estará disponible por HBO Max.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad