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“De temprano no se sintió bien, pero su compromiso con la U fue mayor”: Cecilia Pérez y el estado de salud de Gago

La presidenta de Azul Azul aseguró que faltan procesos para que el DT pueda ser dado de alta y confirmó a su sustituto para el fin de semana en Copa Chile.

Carlos Madariaga

“De temprano no se sintió bien, pero su compromiso con la U fue mayor”: Cecilia Pérez y el estado de salud de Gago

“De temprano no se sintió bien, pero su compromiso con la U fue mayor”: Cecilia Pérez y el estado de salud de Gago / Agencia Uno

La situación médica de Fernando Gago genera preocupación en el entorno inmediato de Universidad de Chile.

Tras sufrir problemas médicos de madrugada, el DT de los azules quedó internado y esta tarde de viernes recibió la visita de la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, y el gerente general José Ignacio Asenjo.

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A ellos se sumó también Fabricio Coloccini, ayudante técnico de Gago, quien, según información de ADN Deportes, está habilitado para dirigir en Chile.

Por ende, será el excentral el que impartirá las instrucciones el domingo, cuando la U de Chile reciba a Santiago Wanderers por la Copa Chile.

Él quiere volver a entrenar, quiere estar en la cancha. No sabemos si el domingo estará de alta, dirigirá Coloccini. Le transmití que lo primero es la salud, que se cuide. Esperemos que se recupere bien, lo estaremos esperando”, remarcó al respecto la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, tras visitar a Fernando Gago.

Lo ví con muy buen ánimo, tranquilo. Fue atendido en tiempo y forma, lo que es importante para su recuperación. La clínica dará a conocer el parte médico, por protección a los pacientes. Estaba preocupado del partido del domingo, pero le dije que descansara”, enfatizó la máxima autoridad del cuadro universitario laico, buscando entregar calma en torno a lo vivido por el DT en las últimas horas.

Saber que dirigió el partido sintiéndose mal me vuelve a emocionar, es el compromiso que tiene con el club. Nos hace reconfirmar que creemos en su proyecto. Faltan procedimientos pendientes, no sé si salga de alta mañana. Es una noticia fuerte lo que le pasó, pero está en buenas manos. De temprano no se sintió bien, pero su compromiso con la U fue mayor”, cerró Cecilia Pérez.

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