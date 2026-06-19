Tohá asegura que conocía sobre vuelos irregulares desde 2023 y dice que hubo denuncia: “Se echó a andar una investigación”

La exministra del Interior Carolina Tohá se refirió a los vuelos irregulares en los que cientos de niños haitianos ingresaron a Chile, hechos que hoy son investigados ante la posibilidad de eventuales delitos asociados a trata de menores de edad.

En entrevista con Estado Nacional, de 24 Horas, la exsecretaria de Estado reconoció que el Gobierno tuvo conocimiento de estas situaciones desde 2023, cuando comenzaron a detectarse problemas con la documentación de algunos menores que arribaban al país.

Según explicó, “el Servicio de Migraciones en una oportunidad no permitió que ingresaran los niños al país, y se retornaron a Haití esos niños. Y eso encendió muchas alarmas, porque la posibilidad de que los niños volvieran a Haití sin saber si alguien los está esperando, la situación crítica que los espera en Haití, no era tampoco una buena solución”, afirmó Tohá.

“Entonces se adoptó todo un procedimiento (...) Si un niño viene con papel incompleto, pero están sus papás esperándolos, se les entrega a los papás. Si un niño llega con papel incompleto y no están los papás, tiene que actuar el Juzgado de Familia. Y se logró con el tiempo un protocolo en que no sólo actuaba el juzgado, sino que cuando venían vuelos y se sabía que venían problemas con los papeles, los juzgados se instalaban en el aeropuerto y ahí se sentaban a mirar los papeles, a tomar decisiones”, señaló.

Tohá agregó que también se instruyó a la Subsecretaría de la Niñez para realizar seguimiento a estos casos, “para saber qué pasaba y seguir la pista de qué sucedía con estos niños”. En paralelo, dijo que el Servicio Nacional de Migraciones coordinó antecedentes con el Ministerio Público.

“Para eso el Servicio de Migraciones trabajó con la Fiscalía, se reunió con el fiscal que está a cargo de los temas de crimen organizado y con la fiscal que está a cargo de los temas de trata, que es la que llevó esta causa, que es la fiscal Carolina Suazo, y decidieron cómo trabajar (...) Entonces ahí se echó a andar también una investigación”, complementó.

La exministra explicó además que “empieza a verse que ese año, el año 2025, aumentan los vuelos nuevamente, empieza a haber más vuelos sospechosos y se identifica que hay una posibilidad de que dentro del consulado esté alguien colaborando con la organización de vuelos irregulares. Y se decidió cerrar la entrega de visas hasta que esto no se aclare y entiendo que sigue así hasta hoy”, cerró.