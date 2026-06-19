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Tienen entre 13 y 16 años: ataque armado en Quilicura deja a tres adolescentes baleados mientras jugaban fútbol en una plaza

Las víctimas fueron trasladadas por vecinos hasta un centro asistencial y se mantienen fuera de riesgo vital.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Tienen entre 13 y 16 años: ataque armado en Quilicura deja a tres adolescentes baleados mientras jugaban fútbol en una plaza

Un ataque armado registrado en Quilicura dejó a tres adolescentes baleados durante la noche de este jueves, luego de que desconocidos dispararan contra un grupo de menores que se encontraba en una plaza de la comuna.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas, en el sector de pasaje 16 con Manuel Antonio Matta, en la zona norte de Santiago. De acuerdo con los primeros antecedentes, cerca de 10 adolescentes jugaban fútbol en el lugar cuando sujetos a bordo de un vehículo negro efectuaron una serie de disparos.

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A raíz del ataque, tres menores de 13, 15 y 16 años resultaron heridos por impactos balísticos. Tras ello, fueron trasladados por vecinos hasta el centro asistencial más cercano, donde se informó que se mantienen estables y fuera de riesgo vital.

Por instrucción de la Fiscalía ECOH, detectives de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI quedaron a cargo de las diligencias. Según detalló el inspector Mario Gil Villarroel, los equipos policiales trabajan en la toma de declaraciones, empadronamiento de testigos y revisión de cámaras de seguridad.

Además, personal del Laboratorio de Criminalística Central realiza peritajes en el sitio del suceso, incluyendo el levantamiento de evidencia balística, con el objetivo de establecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables.

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