Revocan rebaja de cautelar para Manuel Monsalve: deberá volver a arresto domiciliario total

La Corte de Apelaciones revocó la rebaja de la medida cautelar concedida a Manuel Monsalve y resolvió que el exsubsecretario deberá continuar bajo arresto domiciliario total mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La decisión dejó sin efecto lo determinado hace cerca de dos semanas, cuando el tribunal de primera instancia sustituyó el arresto domiciliario total por uno exclusivamente nocturno.

El Ministerio Público y los querellantes apelaron esa resolución, cuyos argumentos fueron revisados durante una audiencia reservada.

Tras escuchar a las partes, el tribunal de alzada concluyó que una menor restricción para el imputado podría constituir un peligro para la seguridad de la denunciante.

Monsalve se encuentra a la espera del juicio en una causa por un presunto delito de violación contra una subordinada. La investigación se ha extendido por más de un año y medio, sin que hasta ahora exista una fecha informada para su término.