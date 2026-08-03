;

Revocan rebaja de cautelar para Manuel Monsalve: deberá volver a arresto domiciliario total

El tribunal de alzada dejó sin efecto la última resolución y concluyó que el exsubsecretario representa un peligro para la seguridad de la víctima.

Juan Castillo

Alejandra Rojas

Revocan rebaja de cautelar para Manuel Monsalve: deberá volver a arresto domiciliario total

Revocan rebaja de cautelar para Manuel Monsalve: deberá volver a arresto domiciliario total / VICTOR HUENANTE

La Corte de Apelaciones revocó la rebaja de la medida cautelar concedida a Manuel Monsalve y resolvió que el exsubsecretario deberá continuar bajo arresto domiciliario total mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La decisión dejó sin efecto lo determinado hace cerca de dos semanas, cuando el tribunal de primera instancia sustituyó el arresto domiciliario total por uno exclusivamente nocturno.

Revisa también:

ADN

El Ministerio Público y los querellantes apelaron esa resolución, cuyos argumentos fueron revisados durante una audiencia reservada.

Tras escuchar a las partes, el tribunal de alzada concluyó que una menor restricción para el imputado podría constituir un peligro para la seguridad de la denunciante.

Monsalve se encuentra a la espera del juicio en una causa por un presunto delito de violación contra una subordinada. La investigación se ha extendido por más de un año y medio, sin que hasta ahora exista una fecha informada para su término.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad