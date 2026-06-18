Mineduc propone reforma al SAE y plantea sistema mixto con selección por rendimiento en colegios de alta demanda

El Ministerio de Educación prepara una reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) que busca modificar su estructura actual y reabrir el debate sobre el mérito en el acceso a colegios públicos y subvencionados.

Así lo establece un documento titulado “Claves de reforma a la Admisión Escolar: un sistema más justo y humano que reconozca el mérito”, al que tuvo acceso Radio ADN, que sostiene que el sistema no ha cumplido sus objetivos desde la Ley de Inclusión Escolar.

El texto afirma que hoy “prevalece la asignación aleatoria” y que muchas familias ven el acceso definido por sorteo, sin considerar “el esfuerzo, el rendimiento académico o la adhesión al proyecto educativo”.

Detalles del diagnóstico

Según el diagnóstico, el SAE asigna vacantes principalmente por criterios de prioridad y, cuando estos no aplican, por azar. En establecimientos sobredemandados, el 80% de los postulantes queda sujeto a este mecanismo, cifra que subiría al 90% en primero medio.

El documento acusa que el sistema “ignora e incluso castiga el mérito académico”, ya que estudiantes de alto rendimiento no logran acceder a su primera preferencia con mayor frecuencia.

Profesora - Sala de clases / Klaus Vedfelt Ampliar

En cifras, el 30% de los establecimientos tuvo sobredemanda en la admisión 2026 y concentró el 55% de las primeras preferencias. Además, encuestas citadas muestran un 72% de apoyo a incorporar mérito y un 84% a algún tipo de selección.

“Posibilidad de elegir la educación de sus hijos”

La propuesta plantea un sistema mixto: “Elección Mutua”, voluntaria para colegios con alta demanda, que permitiría criterios como rendimiento, asistencia, entrevistas y proyecto educativo.

El otro componente es la “Asignación Aleatoria”, que se mantiene para el resto de los establecimientos y vacantes remanentes.

El documento señala que el objetivo es “devolver a las familias la posibilidad de elegir la educación de sus hijos” y “restituir el reconocimiento del mérito como eje central de la admisión”.