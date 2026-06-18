;

Mineduc propone reforma al SAE y plantea sistema mixto con selección por rendimiento en colegios de alta demanda

El proyecto del Ejecutivo introduce dos vías de admisión: selección voluntaria en recintos con sobredemanda y sorteo centralizado para el resto del sistema escolar.

Martín Neut

Diana Copa

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle

El Ministerio de Educación prepara una reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) que busca modificar su estructura actual y reabrir el debate sobre el mérito en el acceso a colegios públicos y subvencionados.

Así lo establece un documento titulado “Claves de reforma a la Admisión Escolar: un sistema más justo y humano que reconozca el mérito”, al que tuvo acceso Radio ADN, que sostiene que el sistema no ha cumplido sus objetivos desde la Ley de Inclusión Escolar.

Revisa también:

ADN

El texto afirma que hoy “prevalece la asignación aleatoria” y que muchas familias ven el acceso definido por sorteo, sin considerar “el esfuerzo, el rendimiento académico o la adhesión al proyecto educativo”.

Detalles del diagnóstico

Según el diagnóstico, el SAE asigna vacantes principalmente por criterios de prioridad y, cuando estos no aplican, por azar. En establecimientos sobredemandados, el 80% de los postulantes queda sujeto a este mecanismo, cifra que subiría al 90% en primero medio.

El documento acusa que el sistema “ignora e incluso castiga el mérito académico”, ya que estudiantes de alto rendimiento no logran acceder a su primera preferencia con mayor frecuencia.

ADN

Profesora - Sala de clases / Klaus Vedfelt

En cifras, el 30% de los establecimientos tuvo sobredemanda en la admisión 2026 y concentró el 55% de las primeras preferencias. Además, encuestas citadas muestran un 72% de apoyo a incorporar mérito y un 84% a algún tipo de selección.

“Posibilidad de elegir la educación de sus hijos”

La propuesta plantea un sistema mixto: “Elección Mutua”, voluntaria para colegios con alta demanda, que permitiría criterios como rendimiento, asistencia, entrevistas y proyecto educativo.

El otro componente es la “Asignación Aleatoria”, que se mantiene para el resto de los establecimientos y vacantes remanentes.

El documento señala que el objetivo es “devolver a las familias la posibilidad de elegir la educación de sus hijos” y “restituir el reconocimiento del mérito como eje central de la admisión”.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad