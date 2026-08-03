“Su libertad es un peligro para la sociedad”: Fiscalía fundamenta solicitud de prisión preventiva para Michael Clark por el Caso Sartor / Constanza Ovalle

En la tercera jornada de formalización contra quienes asoman como responsables del Caso Sartor, la Fiscalía detalló la argumentación para solicitar prisión preventiva contra algunos de los involucrados.

Al respecto, la orgánica fundamentó la solicitud contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Rodrigo Bustamante y Sergio Yáñez.

En cuanto a la situación del expresidente de Azul Azul, la Fiscalía argumentó la solicitud de prisión preventiva con tal de asegurar el éxito de diligencias pendientes ante la sospecha de que pueda obstaculizar la investigación por la destrucción de elementos de prueba.

Además, plantearon que su libertad consituye un peligro para la sociedad. “Es una estructura sofisicada. El señor Clark priorizó sus intereses por sobre el deber de lealtad que tenía hacia los aportantes”, resaltaron.

Eso además de enumerar los delitos de los cuales se acusa a Michael Clark: administración desleal, estafa, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, fraude a la omisión de OPA (oferta pública de acciones), lavado de activos y contrato simulado.

En la suma de las acciones, todas estas situaciones implican pena de crimen, rango bajo el cual, bajo el argumento de la Fiscalía, no proceden cautelares con menor intensidad, junto con considerar que tanto él como los exdirectores de Sartor actúan en pandilla.

Se espera que mañana martes expongan los abogados querellantes del caso y que el miércoles comience ya la defensa de los imputados ante la justicia.