;

Vozinha supera los exámenes médicos y queda a una firma de convertirse en nuevo refuerzo de Colo Colo

El arquero caboverdiano aprobó las evaluaciones médicas en Clínica Meds y quedó a un paso de cerrar su incorporación al “Cacique”.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

@colocolooficial

@colocolooficial

Vozinha dio otro paso decisivo para convertirse oficialmente en nuevo refuerzo de Colo Colo. Tras su multitudinaria llegada a Chile, el arquero caboverdiano se sometió a los exámenes médicos de rigor y cumplió con el último requisito previo a su firma.

“Vozinha superó los exámenes médicos en Clínica Meds y solo falta la firma para sellar su vínculo con Colo Colo”, informó el club a través de sus redes sociales.

Revisa también:

ADN

Con las evaluaciones aprobadas, el siguiente paso del portero de 40 años será trasladarse al Estadio Monumental para firmar el contrato que lo unirá al “Cacique”.

El acuerdo será por seis meses, con una opción para extender su vínculo por una temporada adicional, dependiendo de su rendimiento y de la decisión de ambas partes.

Además de estampar su firma, Vozinha conocerá las instalaciones del club y cumplirá con la sesión de fotografías como nuevo refuerzo albo. El martes tendrá su primer entrenamiento junto al plantel de Fernando Ortiz, mientras que el miércoles será presentado ante los medios y la hinchada en el Estadio Monumental.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad