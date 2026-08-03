Vozinha supera los exámenes médicos y queda a una firma de convertirse en nuevo refuerzo de Colo Colo

Vozinha dio otro paso decisivo para convertirse oficialmente en nuevo refuerzo de Colo Colo. Tras su multitudinaria llegada a Chile, el arquero caboverdiano se sometió a los exámenes médicos de rigor y cumplió con el último requisito previo a su firma.

“Vozinha superó los exámenes médicos en Clínica Meds y solo falta la firma para sellar su vínculo con Colo Colo”, informó el club a través de sus redes sociales.

Con las evaluaciones aprobadas, el siguiente paso del portero de 40 años será trasladarse al Estadio Monumental para firmar el contrato que lo unirá al “Cacique”.

El acuerdo será por seis meses, con una opción para extender su vínculo por una temporada adicional, dependiendo de su rendimiento y de la decisión de ambas partes.

Además de estampar su firma, Vozinha conocerá las instalaciones del club y cumplirá con la sesión de fotografías como nuevo refuerzo albo. El martes tendrá su primer entrenamiento junto al plantel de Fernando Ortiz, mientras que el miércoles será presentado ante los medios y la hinchada en el Estadio Monumental.