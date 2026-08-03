Filtran quiebre de famoso grupo que ha hecho bailar a Chile por más de 20 años: periodista lanzó bomba y datos clave

Un inesperado quiebre remeció a uno de los grupos musicales más recordados por el público chileno. Según reveló Cecilia Gutiérrez, Francini Amaral habría decidido abandonar Axé Bahía, agrupación que volvió a tomar fuerza tras celebrar más de 20 años de historia.

La información surgió luego de la participación de Flaviana Seeling y Bruno Zaretti en La Divina Comida, instancia donde ambos aparecieron como dupla, sin la presencia de Francini

Cecilia Gutiérrez reveló quiebre en Axé Bahía

A través de sus redes sociales, la periodista contó que varios seguidores le preguntaron por la ausencia de Amaral y entregó nuevos antecedentes sobre lo ocurrido.

“Lo que les puedo contar por ahora es que efectivamente hay un quiebre en el grupo, un quiebre importante que hizo que Francini abandonara Axé Bahía, que decidiera no seguir trabajando con ellos”, señaló.

Gutiérrez también mencionó una historia publicada por la propia Francini durante un viaje fuera de Chile, donde habló de un difícil momento personal.

“Mis últimos cuatro meses han sido del terror y necesitaba urgente un cambio de aire y energía”, escribió la bailarina, según leyó la comunicadora.

La panelista de Hay que decirlo agregó que el conflicto habría estado vinculado a un problema con Flaviana, situación que terminó por alejar a Francini de la agrupación justo en un buen momento laboral.

Según explicó, el conjunto venía de una exitosa etapa de reencuentro, con giras, presentaciones, campañas y shows dentro y fuera del territorio nacional.

La periodista además señaló que Francini aparece anunciada en una presentación en Monticello bajo otro nombre, Axé Brasil, junto a integrantes históricos de otras agrupaciones de axé.

En tanto, Bruno y Flaviana ya se habrían presentado con un reemplazo en una gira por Perú. “Ahora a esperar qué tienen que decir, si es que tienen algo que decir”, cerró Gutiérrez.