Megarreforma: estos son los tres artículos que el Gobierno busca vetar y por qué el trámite podría demorarse

El Gobierno definió presentar tres vetos a la megarreforma de Reconstrucción y Reactivación Económica, una vez que el Senado despache el proyecto, aunque el Congreso ya anticipa que esas observaciones difícilmente podrán ser votadas durante esta semana.

La Moneda confirmó que las modificaciones apuntarán a tres normas incorporadas durante la discusión legislativa: el derecho al olvido financiero, la prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) y el mecanismo de pago a 30 días para las pymes. Además, el Ejecutivo mantiene en evaluación un cuarto veto relacionado con la reposición de servicios básicos para deudores en zonas de catástrofe.

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, señaló que Hacienda y la Segpres trabajan coordinadamente para ingresar las observaciones el miércoles, un día después de la última votación pendiente en el Senado. Respecto del pago a 30 días, afirmó que es “altamente probable” que también sea objeto de un veto, argumentando que existen inquietudes planteadas por pequeñas y medianas empresas sobre los efectos de la norma.

En paralelo, el Ejecutivo reiteró que cumplirá su compromiso de compensar en un 100% a los municipios por los recursos que dejarán de percibir debido a la exención de contribuciones para mayores de 65 años a partir de 2027.

Pese al calendario diseñado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el Congreso estima que la discusión de los vetos se extenderá más allá de esta semana. Desde la Cámara de Diputados y Diputadas advierten que las observaciones presidenciales deberán pasar primero por las comisiones de Hacienda y que, además, existen diferencias jurídicas respecto de los plazos aplicables para su tramitación.

En el mejor escenario para el Gobierno, las observaciones podrían llegar a la Sala de la Cámara a partir del 10 de agosto, prolongando el cierre legislativo de la megarreforma.