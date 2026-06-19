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Suiza confirma postergación indefinida de reunión entre Estados Unidos e Irán para implementar acuerdo de paz

La reunión, que contaría con la mediación de Qatar y Pakistán, debía realizarse este viernes en Bürgenstock.

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Fotos: Getty Images

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El Ministerio de Exteriores de Suiza confirmó este viernes que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los mediadores Qatar y Pakistán, en torno a la implementación del acuerdo para poner fin a la guerra, se ha pospuesto, sin mencionar una próxima fecha.

“Suiza sigue dispuesta a facilitar estas conversaciones. Los trabajos preparatorios correspondientes continúan”, señaló la cartera en un comunicado.

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El encuentro estaba previsto para hoy en la localidad de Bürgenstock, donde ya se había desplegado un dispositivo de seguridad en previsión de la llegada de las delegaciones.

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Horas antes, la Casa Blanca había informado que la delegación estadounidense, encabeza por el vicepresidente, J.D Vance, estaba lista para viajar a Suiza para reunirse con los negociadores de Teherán, pero que cancelaría el desplazamiento debido a problemas logísticos.

En detalle, indicaron a la prensa que la logística de este tipo de negociaciones “nunca ha sido sencilla ni predecible” y evitó confirmar una nueva fecha de salida, al tiempo que aseguraron que informarán cuando haya actualizaciones concretas sobre los próximos pasos del proceso.

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