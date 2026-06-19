Suiza confirma postergación indefinida de reunión entre Estados Unidos e Irán para implementar acuerdo de paz

El Ministerio de Exteriores de Suiza confirmó este viernes que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los mediadores Qatar y Pakistán, en torno a la implementación del acuerdo para poner fin a la guerra, se ha pospuesto, sin mencionar una próxima fecha.

“Suiza sigue dispuesta a facilitar estas conversaciones. Los trabajos preparatorios correspondientes continúan ”, señaló la cartera en un comunicado.

El encuentro estaba previsto para hoy en la localidad de Bürgenstock, donde ya se había desplegado un dispositivo de seguridad en previsión de la llegada de las delegaciones.

EE.UU. pospuso viaje de vicepresidente a Suiza

Horas antes, la Casa Blanca había informado que la delegación estadounidense, encabeza por el vicepresidente, J.D Vance, estaba lista para viajar a Suiza para reunirse con los negociadores de Teherán, pero que cancelaría el desplazamiento debido a problemas logísticos.

En detalle, indicaron a la prensa que la logística de este tipo de negociaciones “nunca ha sido sencilla ni predecible” y evitó confirmar una nueva fecha de salida, al tiempo que aseguraron que informarán cuando haya actualizaciones concretas sobre los próximos pasos del proceso.