Insulza y campaña de Bachelet en la ONU: “Que le hayan quitado el piso en su país es un tema bastante molesto y doloroso”

El exsenador socialista José Miguel Insulza criticó severamente la postura diplomática que ha tomado Chile ante la postulación de Michelle Bachelet a un cargo clave en las Naciones Unidas. Al ser consultado sobre si la falta de un apoyo explícito daña las aspiraciones de la expresidenta, el parlamentario fue tajante: “Ah, por cierto, no, por cierto, ha sido perjudicial”.

El experimentado diplomático explicó la forma en que esta ausencia de respaldo nacional impactó de entrada el escenario regional. “Había muchas otras candidatas mujeres que podrían haber postulado en América Latina que yo sabía que tenían interés de postular y no lo hicieron porque entendían que iba Bachelet”, reveló Insulza.

Debido a esta declinación colectiva basada en falsos supuestos, el actual distanciamiento político de las autoridades chilenas resulta doblemente complejo de asimilar. Al respecto, el exministro calificó el hecho de forma dura: “Claro que, de hecho, que le hayan quitado el piso en su país es un tema bastante molesto y doloroso”.

“Naturalmente yo creo que sí la han perjudicado”

Frente a las declaraciones que hizo la propia Bachelet en abril, cuando restó trascendencia al asunto diciendo que no le afectaba la postura oficial, Insulza relativizó esa actitud. “Bueno, sí, porque ella estaba haciendo su campaña. Todos estábamos haciendo una campaña y todos hemos dicho lo mismo, pero naturalmente yo creo que sí la han perjudicado”, sentenció.

Por otra parte, el exsecretario de la OEA llamó a la calma frente a las primeras cifras publicadas en los medios. “Son sondeos preliminares, esa es la palabra, la expresión exacta, y por lo tanto no hay que guiarse”, argumentó, añadiendo que la próxima medición clave será “el 21 de agosto” y que aún falta bastante tiempo.

Finalmente, Insulza aclaró que no ha mantenido un diálogo extenso con la exmandataria para analizar esta compleja encrucijada diplomática internacional. “No, porque la saludé no más, porque además, como ustedes vieron, andaba con agenda acotada, con un poco de gripe, entonces no le di la mano y me voy”, concluyó respecto a su último y breve encuentro