El Gobierno de Estados Unidos publicó este miércoles el texto oficial del memorando de entendimiento alcanzado durante el fin de semana con la República Islámica de Irán, terminando con las protestas ciudadanas y diplomáticas que exigían la transparencia del documento. Un alto funcionario de la administración estadounidense fue el encargado de leer íntegramente el pliego titulado “Memorando de Entendimiento de Islamabad entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán”, el cual consta de 14 puntos específicos que regulan la agenda de paz y congelan las hostilidades antes de la firma formal programada para este viernes.

El instrumento de contingencia busca trazar un itinerario de normalización institucional en el Golfo Pérsico, abriendo una ventana de 60 días para negociar los términos finales de un acuerdo definitivo. De acuerdo con las autoridades norteamericanas, el espíritu del pacto radica en asegurar la apertura inmediata del Estrecho de Ormuz y comprometer a Teherán en la neutralización de sus componentes atómicos.

“Si los iraníes mejoran su comportamiento, nosotros respondemos aumentando el tipo de alivio económico y de sanciones que puede convertirlos en un país más próspero”, detalló la jefatura gubernamental tras validar que el texto oficial posee amplias similitudes con los borradores difundidos previamente por la prensa internacional.

Detalle de los 14 Puntos del Acuerdo

A continuación, se desglosa el contenido técnico del articulado oficial acordado de buena fe entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán: