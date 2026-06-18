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VIDEO. Irán condena a artista Parastoo Ahmadi a 74 latigazos por cantar sin velo en concierto transmitido por YouTube

La cantante de 29 años también tendrá prohibido salir del país durante los próximos dos años.

Ruth Cárcamo

Captura Youtube @ParastooAhmadii

Captura Youtube @ParastooAhmadii

El Tribunal Penal Provincial de Qom, en Irán, condenó a la cantante iraní Parastoo Ahmadi a 74 latigazos por realizar un concierto sin público, transmitido en directo a través de su canal de YouTube, sin velo.

La actuación tuvo lugar el 11 de diciembre de 2024 en el caravasar de Deir Gachin, en la ciudad de Qom, donde la artista apareció con un largo vestido negro de hombros descubiertos, acompañada por cuatro músicos.

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No obstante, la presentación derivó en la apertura de una causa penal en su contra por el delito de “atentar contra la moral pública mediante la producción y publicación de contenido vulgar e inmoral en el ciberespacio”, según consignó la cadena BBC Persia.

Finalmente, el tribunal condenó a Parastoo Ahmadi y a ocho miembros de su equipo a recibir 74 latigazos, además de imponerles la prohibición de actuar y salir de Irán durante los próximos dos años.

Revisa aquí el concierto de Parastoo Ahmadi:

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