México se transformó en la primera selección clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, luego de vencer este jueves por 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara por la segunda fecha del Grupo A.

En un ajustado partido, el equipo dirigido por Javier Aguirre logró abrir el marcador en el segundo tiempo gracias a Luis Romo (50′), tras un insólito error del portero surcoreano Kim Seung-Gyu.

Luego de un centro al área, el meta asiático salió a cortar un balón aéreo, pero terminó chocando con un compañero, lo que provocó que la pelota se le escapara de las manos. Romo aprovechó el error y definió con el arco en soledad para poner en ventaja al “Tricolor”.

MÉXICO APROVECHÓ EL ERROR Y ABRIÓ EL MARCADOR



Kim Seung-Gyu chocó con un compañero cuando fue a cortar un balón aéreo y Luis Romo cazó el rebote para marcar el 1-0 ante Corea del Sur.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/40reO8S1Sp — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Sobre el final del compromiso, el portero mexicano Raúl Rangel se vistió de héroe y se lució con dos intervenciones decisivas para mantener su arco en cero y asegurar la victoria de los locales.

¡¿CÓMO NO ENTRÓ ESE BALÓN?!



Raúl Rangel evitó en la línea el empate de Corea del Sur y salvó su portería.



De mantenerse el resultado, sería su segunda valla invicta en el #MundialEnDSPORTS.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/RNCwxa4qwd — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

Con esta victoria, México se afianzó en el primer lugar del Grupo A con 6 puntos y aseguró matemáticamente su clasificación a la siguiente ronda. En tanto, Corea del Sur se mantuvo en el segundo puesto con 3 unidades.

En la parte baja de la clasificación se ubican Chequia y Sudáfrica, con un punto cada uno tras el empate que firmaron esta mañana en Atlanta, Estados Unidos.

El Grupo K vivirá su tercera y última jornada el próximo miércoles 24 de junio. Los anfitriones se medirán ante los europeos en el Estadio Azteca, mientras que los surcoreanos enfrentarán a los africanos en Guadalajara. Ambos partidos se jugarán en simultáneo a las 21:00 horas de Chile.