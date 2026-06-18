Histórica figura de Alemania anunció su retiro de la selección después del Mundial 2026: “Este es mi último torneo”

Una figura de Alemania estaría disputando su último torneo internacional. Manuel Neuer, histórico arquero de la selección alemana, anunció que después del Mundial 2026, se retirará del conjunto nacional.

“Para mí, en principio, está claro que este es mi último torneo. No tengo previsto volver dentro de dos años para estar bajo palos en una Eurocopa. Pero tampoco quiero ocuparme ahora de ello”, declaró en conferencia de prensa.

“En los últimos días ha sido la primera vez que me he planteado que podrían ser mis últimos partidos con Alemania... Miro hacia adelante, disfruto todos los partidos y no pienso en una despedida”, aseguró Neuer.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann debutó en la Copa del Mundo ante Curazao con una contundente goleada por 7 a 1. En este encuentro, el portero del Bayern Múnich fue titular, pero no tuvo mucha participación en el juego.

Tras conseguir este importante triunfo, Neuer afirmó que Alemania es una de las favoritas en esta cita mundialista. “Claro que pienso que esta selección puede ser campeona. Si no, no estaría aquí. Para mí es un regalo absoluto poder estar otra vez”, explicó.

“Sería algo muy especial ser campeón del mundo por segunda vez. Si no viera la posibilidad de que este equipo pueda lograrlo, no estaría sentado aquí”, cerró.