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Tim Payne remece el mercado de fichajes y tiene club en Latinoamérica: anuncio oficial

El lateral neozelandés, que se hizo viral en las redes sociales, arribará al fútbol paraguayo y tendrá su primera experiencia en Sudamérica.

Lucas San Martín

(Photo by Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images)

(Photo by Eddie Keogh - The FA/The FA via Getty Images) / Eddie Keogh - The FA

Durante la tarde de este jueves, Olimpia de Paraguay hizo oficial a Tim Payne como su nuevo refuerzo para esta temporada. El lateral de Nueva Zelanda, que se encuentra disputando el Mundial 2026, tendrá su primera experiencia en el fútbol latinoamericano.

“Nueva Zelanda y Paraguay. Del otro lado del mundo al club más glorioso del Paraguay ¡Bienvenido al decano, Tim”, escribió el cuadro paraguayo, dirigido por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, en sus redes sociales.

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Minutos después de ser anunciado, Payne subió un video mostrando toda su alegría por llegar a Olimpia. “Esta ha sido una gran decisión tanto para mí como para mi familia. Como futbolista siempre quieres competir al más alto nivel, y tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande de Paraguay, es un desafío grande y no puedo esperar”, contó el defensor.

Además, se dio el tiempo de despedirse del Wellington Phoenix, club en el que estuvo siete años y se transformó en referente. “Solo quiero decir un enorme agradecimiento por todo el apoyo y el privilegio de usar esta camiseta durante 149 partidos. El apoyo durante estas últimas semanas ha sido increíble”, dijo.

Con esto, Tim Payne disputará la Copa Sudamericana con Olimpia que se encuentra esperando rival en los octavos de final. Los posibles rivales del club paraguayo son Independiente de Medellín (Colombia) y Vasco da Gama (Brasil).

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