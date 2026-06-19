Ortiz sorprende con tres cambios: la formación de Colo Colo para su debut en la Copa Chile ante Recoleta

Colo Colo debuta este sábado en la fase de grupos de la Copa Chile 2026, cuando visite a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, en un duelo válido por la tercera jornada del Grupo E.

Para este nuevo desafío, Fernando Ortiz ya definió la formación de los albos de cara al encuentro en Independencia y prepara varios cambios respecto a la última oncena que enfrentó a Cobresal, en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera.

La principal novedad en la alineación del “Cacique” será la salida de Javier Correa, Diego Ulloa y Leandro Hernández, quienes dejarán su lugar en el equipo titular para el ingreso de Joaquín Sosa, Álvaro Madrid y Maximiliano Romero.

El esquema de Ortiz no sufrirá modificaciones, por lo que el equipo saldrá a la cancha con una línea de tres defensores, cinco mediocampistas y dos delanteros.

De esta manera, la formación de Colo Colo para enfrentar a Deportes Recoleta será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Erick Wiemberg en el mediocampo; Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán en delantera.

¿A que hora juega Colo Colo vs. Deportes Recoleta por la Copa Chile?

Deportes Recoleta y Colo Colo juegan este sábado 20 de junio desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura. El partido es válido por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Chile, que también integran Unión Española y O’Higgins.