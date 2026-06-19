;

Ortiz sorprende con tres cambios: la formación de Colo Colo para su debut en la Copa Chile ante Recoleta

El técnico de los albos modificará su oncena para visitar al cuadro textilero en el Estadio Santa Laura.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo debuta este sábado en la fase de grupos de la Copa Chile 2026, cuando visite a Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura, en un duelo válido por la tercera jornada del Grupo E.

Para este nuevo desafío, Fernando Ortiz ya definió la formación de los albos de cara al encuentro en Independencia y prepara varios cambios respecto a la última oncena que enfrentó a Cobresal, en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera.

Revisa también:

ADN

La principal novedad en la alineación del “Cacique” será la salida de Javier Correa, Diego Ulloa y Leandro Hernández, quienes dejarán su lugar en el equipo titular para el ingreso de Joaquín Sosa, Álvaro Madrid y Maximiliano Romero.

El esquema de Ortiz no sufrirá modificaciones, por lo que el equipo saldrá a la cancha con una línea de tres defensores, cinco mediocampistas y dos delanteros.

De esta manera, la formación de Colo Colo para enfrentar a Deportes Recoleta será con Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Erick Wiemberg en el mediocampo; Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán en delantera.

¿A que hora juega Colo Colo vs. Deportes Recoleta por la Copa Chile?

Deportes Recoleta y Colo Colo juegan este sábado 20 de junio desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura. El partido es válido por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Chile, que también integran Unión Española y O’Higgins.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad