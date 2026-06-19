En la edición de Los Tenores de este viernes 19 de junio, nuestros panelistas comentaron los detalles de la situación médica de Fernando Gago, quien fue internado por problemas de salud horas después del triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins en el Estadio Nacional.

Cristian Arcos, Victor Cruces, Rodrigo Hernández, Felipe Puccio y Carlos Costas también conversaron con el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, sobre el proyecto de construcción de un futuro estadio para los azules en la comuna ubicada al norte de la Región Metropolitana.

Además, conocieron las últimas novedades de Colo Colo y Universidad Católica en la previa de sus duelos ante Deportes Recoleta y Deportes Copiapó, que marcarán el debut de albos y cruzados en la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 19 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.