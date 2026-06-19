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Paulo Díaz se va de River Plate: la frustrada oferta de la U de Chile por el defensor

Según información de ADN Deportes, los azules tuvieron reuniones para contratar al zaguero, pero el jugador consideró “insuficiente” la propuesta.

Carlos Madariaga

Paulo Díaz se va de River Plate: la frustrada oferta de la U de Chile por el defensor

Paulo Díaz se va de River Plate: la frustrada oferta de la U de Chile por el defensor / SOPA Images

A comienzos de la semana, ya parecía quedar más que sentenciado el futuro de Paulo Díaz en River Plate al no ser incluido en la pretemporada que hará el equipo en España.

Así las cosas, el defensor de 31 años analiza propuestas para continuar con su carrera.

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Pese a que semanas atrás se planteó un posible interés de la UC por él, según información de ADN Deportes, el equipo que sí hizo gestiones fue la U de Chile.

De hecho, se desarrollaron reuniones al respecto para darle a conocer una propuesta económica concreta, consistente en un suelo cercano a los 500 mil dólares anuales.

Sin embargo, Paulo Díaz desestimó la oferta de la U de Chile por considerarla “insuficiente” respecto del sueldo que percibe en Argentina.

Así las cosas, el defensor nacional apunta a otros mercados y, según la información a la que tuvo acceso ADN Deportes, tiene propuestas desde el fútbol brasileño, la Liga MX y la MLS para continuar su carrera.

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