Niña chilena será protagonista de la ceremonia previa de uno de los choques del Mundial 2026 / Robbie Jay Barratt - AMA

Si bien ya sabemos desde hace mucho rato que Chile no es parte del Mundial 2026, de a poco algunos compatriotas se las han arreglado para ser parte de la fiesta.

Al respecto, claramente destaca Cristian Garay, que dirigió ayer jueves el encuentro entre Canadá y Qatar.

También hay fisioterapeutas nacionales, además de voluntarios en Norteaméricas. A ellos ahora se sumará una joven representante.

Se trata de Galia Romero Vargas, alumna de la escuela Ecuador de Viña del Mar, quien ganó un concurso organizado por Kia Indumotora Chile y Fundación Miradas Compartidas.

La joven de 12 años, quien tiene síndrome de Down, se impuso en la dinámica con este video.

¿El premio? Nada más y nada menos que viajar a Filadelfia, donde será parte de la ceremonia previa y estará encargada de entregar el balón en el duelo entre Francia e Irak, a disputarse este lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field, para lo cual viajará hoy viernes a Estados Unidos.

“Allá vamos a ensayar el mismo lunes, seis horas antes del partido le van a dar las directrices de lo que tiene que hacer. Tiene que caminar derecha, tomar el balón y pasarselo a alguien. Ella necesita harta anticipación para eso, asi que estoy cruzando los dedos para que todo resulte”, comentó su madre, Ana Vargas, en diálogo con ADN Deportes.

“Ella no entiende mucho de fútbol, pero tiene claro que va a andar en avión y que va al Mundial. Está bien conectada con este viaje, todos los días me pregunta por el avión”, destacó en la previa al viaje de Galia Romero para Estados Unidos, donde tendrá la chance de representar a nuestro país en la Copa del Mundo.