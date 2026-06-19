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Partidos del fútbol chileno hoy 19 de junio: ¿qué partidos se juegan y dónde ver en vivo la Copa Chile?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla dos duelos de la Copa Chile 2026.

Carlos Madariaga

Partidos del fútbol chileno hoy 19 de junio: ¿qué partidos se juegan y dónde ver en vivo la Copa Chile?

Partidos del fútbol chileno hoy 19 de junio: ¿qué partidos se juegan y dónde ver en vivo la Copa Chile? / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Hoy, viernes 19 de junio, el fútbol chileno sigue su actividad con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros darán inicio a la tercera fecha de la Copa Chile 2026, donde debutarán en la instancia los elencos de Primera División.

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La programación del fútbol chileno hoy 19 de junio arrancará a las 19:00 horas, en el Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano se medirá ante Deportes Santa Cruz. Francisco Gilabert será el juez del compromiso.

Luego, desde las 20:00 horas, San Marcos de Arica enfrentará a Deportes Limache en el Carlos Dittborn, juego que contará con Claudio Díaz como árbitro.

Cabe destacar que ninguno de estos encuentros tendrá transmisión por televisión.

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