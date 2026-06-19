Partidos del fútbol chileno hoy 19 de junio: ¿qué partidos se juegan y dónde ver en vivo la Copa Chile? / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Hoy, viernes 19 de junio, el fútbol chileno sigue su actividad con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros darán inicio a la tercera fecha de la Copa Chile 2026, donde debutarán en la instancia los elencos de Primera División.

Copa Chile 2026

La programación del fútbol chileno hoy 19 de junio arrancará a las 19:00 horas, en el Bicentenario de La Florida, donde Audax Italiano se medirá ante Deportes Santa Cruz. Francisco Gilabert será el juez del compromiso.

Luego, desde las 20:00 horas, San Marcos de Arica enfrentará a Deportes Limache en el Carlos Dittborn, juego que contará con Claudio Díaz como árbitro.

Cabe destacar que ninguno de estos encuentros tendrá transmisión por televisión.