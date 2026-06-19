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Hallan a seis niños haitianos en la comuna Romeral buscados por el Gobierno: tres estaban en condición de encierro

El Municipio informó que el operativo permitió ubicar a casi todos los menores buscados en la zona y que se presentó una denuncia por vulneración de derechos.

Martín Neut

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getty images / Pascal Deloche

En el marco de la búsqueda nacional de menores haitianos cuyo paradero ha sido objeto de revisión tras observaciones de la Contraloría, la Municipalidad de Romeral, en la región del Maule, informó la ubicación de seis niños en la comuna.

El alcalde José Antonio Arellano Lynch detalló que el operativo se realizó a partir de un listado de siete menores vinculados al territorio. “Empezamos la búsqueda de los 7 niños, de los cuales encontramos seis”, señalo la autoridad, publica 24 Horas.

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La situación generó preocupación luego de detectarse que parte de los menores estaba en condiciones de vulnerabilidad. “De los seis hay tres niños que estaban encerrados, por tanto tenemos la obligación de hacer la denuncia por vulneración de derechos”, agregó la autoridad comunal.

El municipio confirmó que presentará una denuncia por eventual vulneración de derechos, mientras continúa la búsqueda del menor restante. El hallazgo se suma a otros casos similares registrados en distintas regiones del país en el mismo proceso de localización de menores.

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