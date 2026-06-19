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VIDEO. Ex defensora de la Niñez advierte deficiencias en seguimiento de niños haitianos ingresados por reunificación familiar

Patricia Muñoz aseguró que no existe un seguimiento efectivo tras el ingreso de menores al país y acusó falta de comunicación entre organismos públicos encargados de su protección.

Nelson Quiroz

La exdefensora de la Niñez, Patricia Muñoz, abordó el caso de los niños haitianos ingresados a Chile en el marco de procesos de reunificación familiar, en medio de la investigación que busca determinar su paradero y eventuales fallas en el sistema de control estatal.

En conversación con Ciudadano ADN, la abogada sostuvo que el caso evidencia un problema estructural en la coordinación entre organismos públicos.

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Patricia Muñoz, defensora de la niñez, defensoría de la niñez, 1024x576 jpg ok

Lo más rescatable es que estén apareciendo y siendo encontrados, porque devela una vez más la falta de coordinación e integración de la información entre los órganos del Estado”, afirmó.

La exautoridad explicó que el proceso de reunificación familiar está regulado, pero requiere controles más estrictos para evitar vulneraciones. En esa línea, advirtió que el problema no está en el diseño normativo, sino en su implementación.

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El proceso está debidamente regulado y debiera funcionar sin inconveniente, pero parte de la base de acreditar el vínculo de parentesco entre quien solicita la reunificación y el niño que ingresa al país”, señaló.

Muñoz también apuntó a la falta de seguimiento una vez que los menores ingresan a Chile. A su juicio, el sistema no estaría cumpliendo con estándares mínimos de protección.

Se debiera hacer seguimiento, pero este caso devela que eso no se hace, al menos con los niños haitianos no se ha hecho”, afirmó, agregando que sí existen experiencias comparadas donde el acompañamiento ha funcionado.

La exdefensora insistió en que la ausencia de coordinación genera vacíos críticos en la protección de derechos.

Cada vez que ingresan niños a procesos de reunificación, Migraciones y la PDI deberían comunicar la información a la Subsecretaría de la Niñez para coordinar visitas y seguimiento”, propuso.

Finalmente, Muñoz advirtió sobre el impacto del tiempo en estos casos y la necesidad de respuestas más rápidas del Estado.

El tiempo que le damos a esto es clave: tres años para un niño puede ser media vida. La burocracia no puede seguir al ritmo que estamos observando”, concluyó.

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