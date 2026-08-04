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Golpe al Gran Concepción: Gobierno frena ejecución de corredores viales por “estrechez fiscal”

Hacienda decidió postergar el financiamiento de tres proyectos para el transporte público. Su ejecución dependerá de que el Estado recupere holguras fiscales.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

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El Gobierno resolvió congelar la ejecución de dos corredores de transporte público proyectados para el Gran Concepción, debido a la falta de recursos fiscales.

Se trata de los corredores exclusivos para buses de la Ruta 160, entre San Pedro de la Paz y Coronel, y de la Ruta 150, que conecta Penco, Concepción y Talcahuano, en una inversión cercana a los 400 millones de dólares.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que la determinación fue adoptada el pasado 24 de julio, durante una reunión con la cartera sectorial responsable.

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“La decisión obedece a la situación de estrechez fiscal. Son inversiones que nos gustaría quizás posponer; no estamos diciendo que no se vayan a hacer, pero por ahora, posponer”, afirmó.

De acuerdo con el secretario de Estado, los corredores demandaban una inversión fiscal cercana a los US$90 millones de aquí a 2030. Posteriormente, los aportes necesarios alcanzarían aproximadamente US$50 millones anuales.

“Todos sabemos que hay otras necesidades hoy día y que hay necesidad de regular la consolidación fiscal”, sostuvo Quiroz.

El ministro recalcó que los proyectos no fueron descartados definitivamente, sino aplazados hasta que mejore la situación financiera del país. “Una vez que las cosas mejoren más adelante, no hay nada descartado hacia adelante”, señaló.

La reactivación de los corredores quedará condicionada a la recuperación de la solvencia estatal. “Si las cosas mejoran durante este Gobierno y vuelven las holguras fiscales, ¿por qué no?”, concluyó Quiroz.

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