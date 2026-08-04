Senado define este martes el futuro de la megarreforma: Gobierno suma apoyos para destrabar el proyecto

El Senado definirá este martes el futuro legislativo de la megarreforma, al votar el informe de la comisión mixta que busca resolver uno de los principales nudos del proyecto: el mecanismo de compensación para los municipios por la exención de contribuciones a los mayores de 65 años.

La sesión está programada para las 16:00 horas y se desarrollará en un escenario de alta tensión política, con La Moneda enfocada en asegurar la presencia de sus 26 senadores en la Sala.

En las últimas horas, el Gobierno logró alinear apoyos que hace dos semanas permanecían en duda. El senador Rojo Edwards anunció que respaldará la propuesta tras la petición de más de 120 alcaldes de oposición, mientras que los senadores de la UDI Sergio Gahona y Gustavo Sanhueza confirmaron que votarán a favor junto a toda la bancada gremialista.

UDI se alinea

Tras reunirse anoche con el Presidente José Antonio Kast en La Moneda, Sanhueza explicó que el Mandatario “se hizo cargo de lo que nosotros habíamos planteado, que tiene que ver con la deuda previsional que tienen la gran mayoría de los municipios de nuestro país, pero también planteó que tiene que ser un poco más profundo, que tiene que haber una reforma”.

“Por lo tanto, la UDI va a a votar como bancada con una sola votación, que es a favor de la indicación para la compensación a los municipios”, agregó.

Senador Walker mantiene condiciones

Por su parte, el senador Matías Walker sostuvo que “si se garantizan los recursos para la reconstrucción de la región de Coquimbo, yo voy a votar a favor. Eso aún no ocurre (...) Necesitamos ese compromiso por escrito”.

El senador Matías Walker | Agencia UNO Ampliar

En paralelo, los senadores Enrique van Rysselberghe y Vanessa Kaiser, quienes estuvieron ausentes en la sesión anterior, confirmaron su asistencia para la votación de este martes, lo que permitiría al Gobierno reunir los 26 votos necesarios para aprobar el informe.

Gobierno descarta veto por compensación municipal

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, aseguró en que no recurrirán a un veto presidencial si el mecanismo de compensación a los municipios fuera rechazado. No obstante, advirtieron que insistirán con la fórmula en otros proyectos de ley si ello ocurre.

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado | Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

“No va a existir un veto en caso de se rechazara. El gobierno siempre ha manifestado su intención de compensar en un 100% a los municipios (...) Este es el tercer intento que hacemos sobre la materia, y si se volviera a rechazar, el Gobierno va a considerar esta misma indicación para la ley de reajuste o la ley de presupuesto”, afirmó.

Asimismo, el Ejecutivo anunció al menos dos vetos presidenciales relacionados a las normas de anatocismo y olvido financiero.