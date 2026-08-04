Un estudiante de 15 años fue detenido por Carabineros luego de protagonizar un violento incidente al interior del Liceo Rahue de Osorno, donde presuntamente agredió a una compañera y posteriormente amenazó con un destornillador a alumnos, funcionarios e incluso a un carabinero.

Según informó el establecimiento, el hecho ocurrió cerca de las 11:20 horas del lunes, antes del segundo recreo. Por causas que son materia de investigación, el alumno de primero medio agredió a una compañera dentro de la sala de clases. Dos estudiantes intervinieron para detener la agresión y lograron reducirlo.

Posteriormente, el joven fue trasladado a la oficina de convivencia escolar, donde comenzó a amenazar a funcionarios. De acuerdo con el liceo, rompió una ventana para salir del recinto, ingresó a un taller cercano y regresó portando un destornillador, con el que intimidó a integrantes de la comunidad educativa y habría intentado agredir a un funcionario de Carabineros que participaba del procedimiento.

Finalmente, el adolescente fue reducido por personal policial y trasladado para la constatación de lesiones. El caso quedó en manos de la Fiscalía, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

Desde el Liceo Rahue señalaron que no se registraron personas lesionadas, aunque el episodio generó gran conmoción entre estudiantes, docentes y apoderados.

Tras lo ocurrido, el establecimiento activó sus protocolos de emergencia, notificó a Carabineros, al sostenedor y a las familias, suspendió las clases de la jornada de la tarde y anunció apoyo psicosocial para los estudiantes involucrados.

Además, informó que iniciará el procedimiento contemplado en la Ley Aula Segura respecto del alumno implicado. Debido a que se trata de un menor de edad, su identidad se mantiene bajo reserva conforme a la legislación vigente.