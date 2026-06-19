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Minvu afirma que resolución judicial “no paraliza la demolición” de viviendas observadas en El Olivar de Viña del Mar

Cartera respondió a la constructora y sostuvo que el fallo solo ordena un peritaje técnico, sin suspender las medidas en curso sobre las viviendas.

Martín Neut

Demolición casas en El Olivar

Demolición casas en El Olivar / CLAUDIO ROJAS BARCELO/ AGENCIA UNO

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo aseguró que la resolución del Segundo Juzgado Civil de Valparaíso no suspende la demolición de viviendas observadas en El Olivar, en Viña del Mar, contradiciendo la interpretación realizada por la defensa de la Constructora San Sebastián.

La controversia surgió luego que el tribunal acogiera una solicitud de la empresa para designar un perito ingeniero o constructor civil que evalúe las obras.

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Sin embargo, mediante una declaración pública, el Minvu afirmó que la resolución “solo señala que se resolvió como medida prejudicial probatoria solicitar el informe de un perito" y que “el texto deja en evidencia que no se ha paralizado el proceso de demolición".

La cartera también recordó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó las órdenes de no innovar presentadas por la constructora y EP Social Arquitectura para suspender las medidas adoptadas por el ministerio respecto de las viviendas cuestionadas.

Asimismo, sostuvo que los informes de la Ditec del Minvu y del Idiem de la Universidad de Chile "confirman técnicamente la gravedad de las fallas estructurales" detectadas en los inmuebles construidos para damnificados de los incendios de 2024. Por ello, enfatizó que corresponde al Estado “resguardar la seguridad e integridad de las familias”.

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