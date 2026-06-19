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Fin de una era: los precios y horarios de las últimas vacaciones de invierno de Fantasilandia en el Parque O’Higgins

Desde la empresa ya detallaron cómo operará el recinto durante el receso invernal. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Fin de una era: los precios y horarios de las últimas vacaciones de invierno de Fantasilandia en el Parque O’Higgins

Con el inicio de las vacaciones de invierno 2026, muchos estudiantes del país están en busca de panoramas para realizar en sus días libres. Ahí es cuando asoma un clásico imperdible: Fantasilandia.

El clásico parque de diversiones de Santiago está próximo a dejar su recinto original en el Parque O’Higgins y se espera que el próximo año estrene su nuevo recinto en la comuna de San Bernardo.

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Es por ello, que desde la empresa comunicaron que estas vacaciones de invierno serán las últimas en el parque capitalino, ya que, una vez finalizado el próximo verano, iniciarán la mudanza definitiva al sur de la región Metropolitana.

De hecho, el parque de diversiones ya estableció cuáles serán las atracciones que tendrá su próxima sede una vez que esta se encuentre operativa (revisar acá).

¿Cuáles son los horarios y precios del parque de diversiones?

De acuerdo a lo comunicado por la empresa, el parque de diversiones estará abierto desde el lunes 22 de junio hasta el domingo 5 de julio, es decir, durante todas las vacaciones de invierno.

El horario se mantendrá igual todos los días. Se extenderá desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.

Por otro lado, el precio de las entradas generales varía según la estatura y edad. También pueden cambiar dependiendo si el pago es online o presencial. A continuación, el detalle:

  • Desde 1,4 metros: $22.990
  • Hasta 1,4 metros: $10.990
  • 60 años o más: $10.990

Dichos valores son válidos para la venta en sitio web, ya que el precio de las entradas presencial aumentan en $2.000 para las entradas “desde 1,4 metros”.

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