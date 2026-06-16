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Nuevo Fantasilandia en San Bernardo: estas serán las 65 atracciones que tendrá el renovado parque de entretenciones

El histórico parque de diversiones reveló detalles de cómo será su nuevo recinto en el sur de la región Metropolitana. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Nuevo Fantasilandia en San Bernardo: estas serán las 65 atracciones que tendrá el renovado parque de entretenciones

Nuevo Fantasilandia en San Bernardo: estas serán las 65 atracciones que tendrá el renovado parque de entretenciones / Agencia Uno

Fantasilandia ya prepara su salida del Parque O’Higgins, recinto donde se transformó en uno de los principales espacios de entretención familiar de Santiago durante décadas.

El parque de diversiones anunció que estas serán las últimas vacaciones de invierno en su actual ubicación. Luego, tras el verano de 2027, cerrará sus puertas por varios meses para iniciar el traslado definitivo hacia la zona sur de la región Metropolitana.

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Desde Fantasilandia esperan para finales del 2027 poder iniciar las operaciones completas en el su nueva casa: en San Bernardo.

El nuevo recinto estará ubicado en Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodríguez 23.605, a la altura del kilómetro 26,5 de la Autopista Central, en la comuna de San Bernardo.

Según antecedentes ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el nuevo Fantasilandia contará con 65 atracciones, entre juegos nuevos, clásicos del actual parque y otros que habían sido retirados por falta de espacio.

¿Cuáles serán las atracciones de Fantasilandia?

Parque temático

  • Air Race.
  • Barco Pirata.
  • Black Hole.
  • Boomerang.
  • Castillo Encantado.
  • Crazy Dance.
  • Disko.
  • Evolution.
  • Ikarus.
  • Kamikaze.
  • Moby Dick.
  • Monga.
  • Rapid River.
  • Raptor.
  • Tagada.
  • Top Spin.
  • Tsunami.
  • Volare.
  • Xtrem Fall.
  • Fly Over.
  • Enterprises Fly Away.
  • Spider.
  • Embudo.
  • Astroliner.
  • Botes Chocadores.
  • Casa Fantasma.
  • Cine Magic 4D.
  • Skooter.
  • The Pirata Revenge.
  • Tren CP.
  • Tren Minero.
  • Twister.
  • Wild Mouse.
  • Montaña de Madera.
  • Splash.
  • Chorros Danzantes.
  • Boomerang familiar.
  • Montaña familiar.
  • Raptor familiar.
  • Mad House.
  • Buggy Jump.
  • Carrusel.
  • Circus Train.
  • Montaña Dragón.
  • Fire Chief.
  • Ford T.
  • Mini Splash.
  • Patitos.
  • Rcking Tug.
  • Super Trucks.
  • Samba Balloon.
  • El Faro.
  • Happy Swing.
  • Tigres Voladores.
  • Mini Rueda de la Fortuna.
  • Speed Way.

Parque acuático

  • Tobogán recto de 4 pistas.
  • Piscina con olas.
  • Tobogán de piscina para adultos.
  • Río lento.
  • Tobogán con balsa familiar.
  • Tobogán de tubo cerrado.
  • Tobogán recto doble.
  • Piscina infantil.
  • Tobogán piscina infantil

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