FOTO. Michelle Carvalho sorprende tras mostrar su cambio físico en redes: “Llevo aproximadamente 1 mes entrenando”
“He intentado caminar más de lo normal en la trotadora y ha dado resultados”, afirmó la exchica reality.
La modelo y exchica reality Michelle Carvalho causó gran sorpresa en sus seguidores, luego de dar a conocer su cambio físico en redes sociales.
La brasileña en su cuenta de Instagram confesó que ya bajó 4 kilos. Eso sí, afirmó que no ha seguido una rutina extrema para conseguir dicho resultado.
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Junto a las fotografías publicadas, Carvalho confesó: “Chicos llevo aproximadamente 1 mes entrenando y he bajado kilos”.
“No he sido hardcore en el entrenamiento o en la dieta, pero sí he intentado caminar más de lo normal en la trotadora y ha dado resultados. Continuamos preparándonos para lo que se viene”, manifestó.
Una vez subida la publicación, diversos usuarios comentaron las fotografías y destacaron la disciplina que ha tenido la brasileña con su cambio físico.
“Tú puedes, leona”, “Con todo y más” y “Bella bella”, fueron algunos de los comentarios que recibió la exchica reality en la publicación.
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