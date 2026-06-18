Vacaciones de invierno 2026 en Chile: los mejores panoramas para disfrutar durante las semanas de receso

Este lunes 22 de junio comienzan oficialmente las vacaciones de invierno 2026 en la mayoría de las regiones de Chile.

Como es tradición, el periodo se extenderá por dos semanas entre Atacama y Los Ríos, reanudando las actividades en los colegios el próximo 6 de julio.

Revisa a continuación una completa guía de panoramas, actividades y talleres imperdibles para disfrutar en Santiago durante el receso.

Guía de panoramas para las vacaciones de invierno 2026 en Chile

Museo Interactivo Mirador (MIM)

El museo presenta la quinta versión de su encuentro invernal entre el 20 de junio y el 5 de julio, articulado en torno a la curiosidad como motor del conocimiento. Entre sus principales novedades destaca la inauguración de una nueva sala interactiva dedicada a la astronomía, además de recorridos guiados que abordan desde la química y la tecnología hasta la biodiversidad y la energía.

La programación suma talleres interactivos en alianza con Duoc UC, una feria de emprendedores locales y experiencias participativas diseñadas para las infancias más pequeñas. La propuesta busca fomentar la exploración científica a través del juego y la experiencia empírica directa.

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Casas de Pablo Neruda

La Fundación Pablo Neruda mantiene abiertas sus tres tradicionales residencias museo durante la temporada invernal.

El circuito abarca La Chascona, ubicada a los pies del cerro San Cristóbal en Santiago; La Sebastiana, situada en los cerros de Valparaíso; y la Casa Museo de Isla Negra, emplazada en la costa del Litoral Central.

El horario va de martes a domingo, desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.

Parque Tricao

Ubicado a menos de dos horas de Santiago, el espacio natural de 100 hectáreas reactiva su programa “Bosquiclub” entre el 22 de junio y el 3 de julio. Se trata de talleres matutinos interactivos de 9:00 a 13:00 horas, dirigidos a menores de entre 4 y 10 años, donde aprenderán sobre el avistamiento de aves, huertos, vermicompostaje y la recolección pedagógica de hongos. El costo diario es de $15.000 o semanal de $68.000, e incluye los materiales y snacks.

El recinto también alberga el aviario de vuelo libre más grande de Sudamérica y el Humedal Giverny. Las visitas funcionan de miércoles a domingo y las entradas deben adquirirse previamente en su sitio web.

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Fantasilandia

El tradicional parque de diversiones operará de forma ininterrumpida durante 17 días consecutivos, hasta el 5 de julio. El horario es de de 11:00 a 19:00 horas.

Existe una particularidad: se trata del último ciclo invernal en que la firma operará en las dependencias de la comuna de Santiago antes de iniciar el traslado a San Bernardo. Las entradas están disponibles en su web y en boleterías presenciales.

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Mampato

La clásica cadena de entretención nacional operará de forma continua hasta el 5 de julio. Las jornadas incluyen el acceso a su catálogo tradicional de montaña rusa, autos chocadores, pistas de bowling, muestras educativas de animales silvestres y la opción de reservar eventos de cumpleaños.

El parque de Lo Barnechea concreta el retorno de “El Delta”, una de sus plataformas giratorias de alta velocidad, mientras que la plaza de Las Vizcachas debuta con el estreno exclusivo de “Star Flyer”, una torre de sillas voladoras que se eleva y rota en altura.

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Almas perdidas

La propuesta de terror inmersivo de Lucid Dremas estará disponible hasta el 18 de julio en el centro de eventos Metropolitan Santiago (ex Casa Piedra).

El sistema utiliza tecnología de libre movimiento corporal completo dentro de una arena física, permitiendo a los participantes caminar por las habitaciones de una mansión embrujada e interactuar.

El recorrido tiene una duración exacta de 25 minutos y funciona de lunes a domingo entre las 10:00 y las 20:00 horas, con entradas disponibles a través del sistema Ticketmaster por un valor de $10.000. La edad recomendada es a partir de los 13 años.

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El primer túnel submarino inmersivo en regiones

La propuesta gratuita llega a los centros comerciales Open Plaza de La Calera (18 al 21 de junio), Ovalle (25 al 28 de junio) y Rancagua (2 al 5 de julio).

El atractivo principal es un túnel tecnológico de siete metros revestido con pantallas LED de alta definición, el cual simula un acuario digital profundo donde avistar ballenas, pingüinos, medusas y chungungos a escala real. El acceso se libera presentando una boleta de compra del comercio asociada por un monto mínimo de $5.000.

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Happyland

La cadena de centros de entretenimiento indoor implementó una flexibilización en su sistema de recargas para la temporada invernal en todas sus sucursales del país. La principal novedad radica en que los saldos promocionales o bonus de regalo ya no se limitan de manera exclusiva a las máquinas arcade de pantallas, sino que se habilitaron para el ingreso a las atracciones principales y juegos mecánicos grandes.

Los recintos de entretención están repartidos entre Arica y Los Ángeles.

Family Fest Powered by Hasbro

El evento inmersivo que se realiza en Cenco Mall Florida Center entre el próximo domingo 2 de agosto de 2026. La experiencia está diseñada para que padres e hijos jueguen juntos a través de estaciones temáticas de franquicias como Monopoly, Transformers, Nerf y Peppa Pig, las cuales combinan desafíos físicos y estratégicos.

El espacio cuenta con un enfoque de accesibilidad que incluye zonas adaptadas para sillas de ruedas y herramientas para niños neurodivergentes. Las entradas están a la venta a través del sistema Ticketmaster.