Fernández Vial y ANFP son condenados a pagar millonaria deuda a exentrenador de juveniles

La ANFP vuelve a ser protagonista de un hecho extradeportivo, más específicamente en torno al fútbol formativo.

Esto luego que un entrenador de las divisiones menores de Fernández Vial recurrió a tribunales tras ser despedido en marzo de 2024.

En el fallo judicial que expuso El Desconcierto, el DT acusó estar en régimen de subcontratación, planteando que no tuvo un sueldo estable durante sus dos años en el cargo, lo que además generó deudas en remuneraciones, cotizaciones y otras prestaciones.

Luego que el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción rechazó inicialmente la demanda, estimando que la relación contractual era de carácter civil y no laboral, la Corte de Apelaciones penquista dictó sentencia de reemplazo, ordenando el pago de remuneraciones adeudadas por $8.665.357, el cual se eleva a $12.358.482 incluyendo indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicio con su recargo legal y feriado legal.

El detalle del fallo es que se reconoció la existencia de subcontratación con la ANFP, estableciendo su responsabilidad solidaria en el pago.

Tanto el ente rector del fútbol chileno como Fernández Vial recurrieron a la Corte Suprema con un recurso de unificación de jurisprudencia, pero la cuarta sala lo declaró inadmisible, desestimando divergencia de criterios exigida por ley para este tipo de impugnaciones.

Con esto, la sentencia quedó a firme, con lo que la ANFP y Fernández Vial deberán pagarle la millonaria cifra al exentrenador.