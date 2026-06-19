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Desde Europa mejoraron la oferta por Maximiliano Gutiérrez: esta sería la millonaria cifra que recibiría Huachipato

El Krasnodar de Rusia subió la puntería por el delantero chileno y ahora espera la respuesta final de Independiente de Avellaneda.

Lucas San Martín

Desde Europa mejoraron la oferta por Maximiliano Gutiérrez: esta sería la millonaria cifra que recibiría Huachipato

Desde Europa mejoraron la oferta por Maximiliano Gutiérrez: esta sería la millonaria cifra que recibiría Huachipato / Soccrates Images

Maximiliano Gutiérrez está teniendo un gran rendimiento en Argentina y se ha transformado en una de las principales figuras de Independiente de Avellaneda. Esto ha provocado el interés de diferentes equipos del mundo, principalmente de Europa.

Hace pocos días, el Krasnodar de Rusia ofertó anteriormente por el delantero chileno, sin embargo, esta fue rechazada por el club argentino ya que aspira a recibir entre cinco y seis millones de dólares netos por el futbolista. Recordar que el 50% del pase del chileno le corresponde a Huachipato, por lo que se tienen que dividir la cifra final.

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Ahora, según información de Radio La Red, el elenco ruso subió su propuesta y le ofreció ocho millones de dólares netos por Gutiérrez. Con esto, el cuadro trasandino aceptaría la oferta por el chileno, ya que llegó a un acuerdo con Huachipato.

La millonaria suma que recibiría Huachipato

A principios de este año, Huachipato llegó a un acuerdo con Independiente de Avellaneda para mandar a préstamo a Maximiliano Gutiérrez por toda la temporada 2026 y con la opción de compra obligatoria por la mitad del pase de Maximiliano Gutiérrez.

Debido a esto, el cuadro de Talcahuano recibiría un millonario monto con este traspaso. Incluso, según el medio citado, el club estaría dispuesto a renunciar parte de su porcentaje para así facilitar el éxito de la operación. Por lo tanto, Independiente recibiría cinco millones de dólares y Huachipato tres millones de la divisa norteamericana.

Sin embargo, en la misma mesa de negociación, el cuadro argentino saldaría su deuda de dos millones con el elenco acerero. Por lo cual, el equipo chileno recibiría cinco millones de dólares en total por la operación.

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