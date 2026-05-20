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“Se hablará con la representación del jugador para buscarle una salida; no salió como se esperaba”

Racing confirmó que Damián Pizarro no seguirá en el club argentino, pese a que su préstamo se extiende hasta fines de este año.

Bastián Lizama

Instagram @dpizarro9

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Damián Pizarro sigue sin encontrar estabilidad en su carrera. Luego de no poder ganarse un lugar en el Udinese y tener un discreto paso por el Le Havre de Francia, ahora el joven delantero chileno terminará antes de tiempo su estadía en Racing de Avellaneda.

“No salió como se esperaba. Está dentro de la autocrítica que se hace. Se hablará con la representación del jugador para buscarle una salida”, anunciaron desde el club argentino a Olé.

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Con esto, lo más probable es que el exatacante de Colo Colo regrese en junio al Udinese, club dueño de su pase hasta mediados del 2029, o bien sea enviado nuevamente a préstamo a otro club con el fin de sumar minutos.

Hasta ahora, Pizarro ha disputado solo cinco partidos con Racing, siendo titular en dos de ellos. En varios encuentros, incluso, no fue considerado ni siquiera para integrar el banco de suplentes. En lo estadístico, no registra goles y suma una asistencia.

El atacante de 21 años llegó a préstamo a la “Academia” hasta fin de año, sin costo y con una opción de compra de 5 millones de dólares por el 70% de su pase. Sin embargo, su salida es inminente, sumando así un nuevo paso en falso desde su partida de Colo Colo en 2024.

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