“Fui el único que se opuso a ir al TAS, me avergonzaba ganar un título así; los colocolinos se habrían burlado años de nosotros”

La investigación por el caso Sartor sigue sumando capítulos. En las últimas horas, Juan Pablo Araya, fiscal a cargo de la indagatoria que involucra a Azul Azul -firma controladora de Universidad de Chile-, aseguró que Michael Clark obtuvo el control de la concesionaria de manera ilícita.

La afirmación del fiscal no pasó desapercibida para Juan Pablo Pavez, exdirector de Azul Azul, quien conversó con ADN Deportes durante la victoria de los azules por 2-0 ante O’Higgins en el Estadio Nacional, donde arremetió contra Clark y la actual presidenta de la sociedad anónima, Cecilia Pérez.

“Lo que se ha hecho con los valores de la casa de estudio, con los valores de este club y los valores del hincha, es brutal. Se nos ha mentido descaradamente. Hemos escuchado aclaraciones como ‘compré con mi patrimonio’. Mentira, no era tu patrimonio, te lo prestó Sportscap. Esto es brutal, es doloroso, a mí me duele el alma", afirmó Pavez.

Respecto a la actual gestión de Cecilia Pérez, el exdirectivo azul afirmó: “A mí la Cecilia me cae súper bien, pero lo voy a resumir en una frase, es una extraordinaria política. Es política pura, si los hechos están a la vista.Yo siento una vergüenza profunda de lo que está viviendo toda la hinchada. Se disfrazan los temas, han dilatado lo que más han podido, pero es imposible tapar el sol con un dedo".

“Fui el único que estuvo en contra de ir al TAS”

Pavez también cuestionó duramente a José Ramón Correa, vicepresidente de Azul Azul y aliado de Michael Clark, quien en enero de este año adquirió el 21,44% de las acciones de la concesionaria que pertenecían a los hermanos Daniel y Eduardo Schapira. La operación habría sido realizada con dineros prestados por una sociedad ligada a Patrick Kiblisky y Victoriano Cerda, propietarios de Ñublense y Huachipato.

“La compra del señor Correa, que me quería sacar a mí, era un secreto a voces. A la familia Schapira le pedían permanentemente mi salida. ¿Por qué? Porque sabía mucho y porque cada cosa que decía se está demostrando que ninguna era mentira. De hecho, el señor Correa me decía: “Oye, ¿te crees Mesías? No, tenía la verdad nomas. Tenía mucha información y juntar una punta y otra punta te da la verdad", señaló.

Además, recordó cuando Azul Azul acudió al TAS para intentar restarle puntos a Colo Colo por un supuesto desacato de Jorge Almirón durante un partido contra Huachipato. El Tribunal desestimó el reclamo y finalmente el título del 2024 quedó en manos del “Cacique”.

“Yo fui el único que estuvo en contra de ir al TAS, porque me daba vergüenza ganar un campeonato así. Íbamos a estar los últimos 50 años con los colocolinos burlándose de nosotros. Al señor (Aníbal) Mosa lo destrozaban, no voy a decir los epítetos que se decían de él y después sale abrazado con los mismos que lo destrozaban. Es todo”, apuntó.

Finalmente, Juan Pablo Pavez dejó una clara advertencia sobre el proyecto de construcción de un futuro estadio para Universidad de Chile: “Mi nivel de fanatismo es absoluto, yo con los posibles terrenos voy a verlos y me vuelvo loco, pero no puede ser una moneda de cambio. El estadio va a ser la fuente de mayor generación de ingresos y si le van a meter deuda, nos van a secuestrar el club para siempre".

“Si el estadio va a quedar a nombre de la universidad, de los hinchas y de la estructura de Azul Azul, perfecto, pero si se va a hacer con una inmobiliaria para que se queden los mismos eternamente y secuestren al club, es muy delicado y la gente no entiende eso. Se juega con la ilusión. El estadio para todos los hinchas es extremadamente factible, porque el nombre Universidad de Chile es muy llamativo para las empresas, pero el club no puede ser secuestrado, no es moneda de cambio", sentenció.