Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 20 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este sábado contempla cuatro duelos.
Hoy, sábado 20 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.
Dos son parte de la segunda fecha del grupo E y dos más completarán lo propio en el desarrollo del grupo F.
Revisa también:
Grupo F
La programación del Mundial 2026 hoy 20 de junio arrancará a las 13:00 horas, en el NRG Stadium de Houston, donde Países Bajos enfrentará a Suecia. Este juego se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Tras ello, a contar de la medianoche de Chile, Túnez jugará ante Japón en el Estadio BBVA de Monterrey. Este juego se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo E
Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 16:00 horas, en el BMO Field de Toronto, lugar en que Alemania enfrentará a Costa de Marfil. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.
Luego, a partir de las 20:00 horas, Ecuador enfrentará a Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas, encuentro que será transmisión de ADN Deportes y se podrá observar en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.