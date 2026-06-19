Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 20 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Icon Sportswire

Hoy, sábado 20 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos son parte de la segunda fecha del grupo E y dos más completarán lo propio en el desarrollo del grupo F.

Grupo F

La programación del Mundial 2026 hoy 20 de junio arrancará a las 13:00 horas, en el NRG Stadium de Houston, donde Países Bajos enfrentará a Suecia. Este juego se podrá seguir en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Tras ello, a contar de la medianoche de Chile, Túnez jugará ante Japón en el Estadio BBVA de Monterrey. Este juego se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo E

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 16:00 horas, en el BMO Field de Toronto, lugar en que Alemania enfrentará a Costa de Marfil. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

Luego, a partir de las 20:00 horas, Ecuador enfrentará a Curazao en el Arrowhead Stadium de Kansas, encuentro que será transmisión de ADN Deportes y se podrá observar en la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.